Batavia Prosperindo (BPII) Sebar Dividen Rp 48 per Saham, Simak Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - PT Batavia Prosperindo International Tbk. (BPII) mengumumkan akan melakukan pembagian dividen interim sebesar Rp48 per saham kepada para pemegang saham perseroan, untuk tahun buku 2023, pada tanggal 13 Oktober 2023.

Dalam keterangan resmi, Kamis (14/09/2023), manajemen BPII menyampaikan dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, serta Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 26 September 2023.

Adapun, jadwal dan pengumuman pembagian dividen interim BPII, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 12 September 2023 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 11 September 2023, adalah sebagai berikut.

Jadwal Dividen Interim BPII

Pengumuman di Bursa Efek Indonesia, pada 14 September 2023

Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi, pada 22 September 2023

Cum Dividen Pasar Tunai, pada 26 September 2023

Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi, pada 25 September 2023

Ex Dividen Pasar Tunai, pada 27 September 2023

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim 26 September 2023

Tanggal Pembayaran Dividen Interim 13 Oktober 2023

Pada semester I/2023, BPII menghimpun pendapatan Rp466,92 miliar, turun dari Rp560,58 miliar pada semester I/2022. Pendapatan BPII terutama berasal dari jasa manajemen investasi Rp216,11 miliar dan jasa transportasi Rp214,47 miliar.

Laba bersih BPII juga turun menjadi Rp50,07 miliar dari sebelumnya Rp69,32 miliar. Laba per saham dasar Rp101,34 per Juni 2023, berbanding Rp123,31 per Juni 2022. (Muhammad Omar Adibaskoro)

