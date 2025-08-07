Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

BCA (BBCA) sedang mengkaji pembagian dividen interim 2025 dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kebutuhan permodalan, dan kondisi ekonomi.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:20
Share
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bank Grup Djarum PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyampaikan tengah mengkaji rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan BCA senantiasa mengkaji dividend payout ratio untuk menjaga keseimbangan kebutuhan permodalan dalam mengantisipasi kebutuhan pengembangan bisnis Bank maupun entitas anak, inovasi teknologi dan keamanan digital, serta kepentingan pemangku kepentingan.

“Selain itu, BCA juga memperhatikan peraturan perundang-undangan bagi Perbankan dan Pasar Modal, Anggaran Dasar BCA serta praktik Tata Kelola yang Baik dalam menentukan pembagian dividen,” kata Hera, Kamis (7/8/2025).

Menurut Hera, emiten berkode saham BBCA ini berkomitmen mengelola likuiditas dan pencadangan kredit secara pruden mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko.

Adapun terkait rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025, Hera menuturkan BBCA masih mengkaji secara menyeluruh pembagian dividen interim ini. Pembagian dividen interim akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan hingga paruh pertama tahun 2025, proyeksi kebutuhan permodalan ke depan, serta dinamika kondisi ekonomi dan industri perbankan nasional.

“Pada prinsipnya, BCA senantiasa berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham,” ucap Hera.

Baca Juga

Adapun berdasarkan laman perusahaan, BBCA tercatat tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006. Nilai dari dividen interim BBCA ini meningkat setiap tahunnya.

Untuk dividen interim tahun 2024 misalnya, BBCA membagikan dividen interim sebesar Rp50 per saham, meningkat dari tahun buku 2023 sebesar Rp42,5 per saham.

Dividen interim tahun buku 2024 menjadi nilai dividen interim terbesar yang dibagikan BBCA sejak 2006.

Sampai semester I/2025, raihan laba bersih konsolidasi BBCA senilai Rp29 triliun. Laba tersebut tumbuh 8% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada semester I tahun lalu, bank swasta terbesar di Indonesia itu membukukan laba bersih senilai Rp26,9 triliun.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView
_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Jurus Bank BCA (BBCA) Genjot Pembiayaan ke UMKM Topang Ekonomi RI

Jurus Bank BCA (BBCA) Genjot Pembiayaan ke UMKM Topang Ekonomi RI

Beda Arah Investor Kakap JP Morgan Cs di Saham BBCA

Beda Arah Investor Kakap JP Morgan Cs di Saham BBCA

BCA (BBCA) dan Manulife Aset Rilis Reksa Dana Pasar Uang Dolar AS

BCA (BBCA) dan Manulife Aset Rilis Reksa Dana Pasar Uang Dolar AS

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Cek Kurs Jual Beli Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI

Cek Kurs Jual Beli Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Manufaktur dan Perdagangan jadi Kontributor Utama Penyaluran Kredit BCA

Manufaktur dan Perdagangan jadi Kontributor Utama Penyaluran Kredit BCA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025
Korporasi
8 menit yang lalu

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar
Korporasi
1 jam yang lalu

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar
Komoditas
2 jam yang lalu

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025