RUPS BLIBLI: BELI Genjot Sinergi Ekosistem Kejar Profitabilitas

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) terus berupaya meningkatkan kinerja usahanya untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan lewat peningkatan layanan dan sinergi ekosistem.

Emiten berkode BELI ini juga memperkuat jajaran manajemennya dengan penambahan satu anggota direksi baru, yang diharapakan mampu membantu mempercepat profitabilitas.

Kusumo Martanto, CEO & Co-Founder Blibli mengatakan bahwa BELI menutup tahun 2022 dengan kinerja usaha yang terus bertumbuh positif melalui kinerja keuangan yang semakin sehat.

Blibli, katanya, terus beradaptasi dengan perkembangan situasi seraya menciptakan berbagai terobosan dan inovasi dalam menavigasi strategi bisnis di tengah tekanan ekonomi global sepanjang tahun 2022.

“Situasi geopolitik dan juga kondisi perekonomian dunia sedikit banyak mempengaruhi dinamika di sektor-sektor potensial termasuk industri digital. Menghadapi hal tersebut, kami terus menyesuaikan strategi untuk mempertahankan daya saing bisnis dan menjawab tren yang senantiasa berubah,” katanya di sela-sela paparannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Blibli, Senin (19/6/2023).

Kusumo menambahkan untuk menjawab perubahan, Blibli fokus pada 4 aspek utama yaitu, memperluas pilihan produk, memperkuat pelayanan bagi pelanggan, mewujudkan kemajuan fundamental melalui inovasi berbasis convenience, ecosystem, dan delight-enhancing data analytics, serta pengembangan ekosistem omnichannel antara Blibli, tiket.com dan Ranch Market.

Sebagai informasi, selain Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2022, BELI juga telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kemarin (19/6).

Dalam RUPST, pemegang saham BELI telah menyetujui dan mengesahkan laporan direksi atas kinerja usaha perseroan dan laporan tahunan perseroan, yang termasuk di dalamnya laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kendati tahun ini belum membagikan dividen karena masih mencatatkan kerugian pada tahun buku, tetapi BELI berhasil mencetak kinerja positif yang terefleksikan dari meningkatnya kinerja persentase laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (earnings before interest, tax, depreciation and amortization/EBITDA) terhadap TPV (total processing value).

Peningkatan kinerja BELI pada tahun 2022 lalu juga tercermin dari pendapatan neto yang bertumbuh 72 persen secara tahunan, dari Rp8,9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp15,3 triliun pada tahun 2022.

Pencapaian tersebut dipicu oleh berbagai milestones penting sepanjang 2022 dalam memperkuat strategi omnichannel-nya, diantaranya seperti pembukaan dan pengoperasian berbagai gerai offline consumer electronics baru, serta penguatan sinergi bisnis melalui pembentukan ekosistem Blibli Tiket bersama entitas anak, tiket.com dan Ranch Market.

RUPST juga menyetujui beberapa agenda lain seperti penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris, penunjukan akuntan publik independen, serta telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana saham BELI kepada para pemegang saham.

Perseroan juga mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham atas usulan pengangkatan Ronald Winardi sebagai anggota direksi baru sebagai Chief Financial Officer. Ronald sendiri merupakan sosok yang sudah familiar dengan bisnis Blibli di mana beliau juga menjabat di posisi C-level di tiket.com.

Selain itu, salah satu direktur dan Co-Founder Blibli, Hendry kini diamanatkan menjadi Chief Commercial Officer untuk memimpin dan memperkuat bidang komersial usaha perseroan.

“Dengan adanya penugasan baru kepada direksi saat ini maupun direksi yang baru, Blibli dipercaya akan semakin fokus untuk mendorong kinerja usahanya demi tercapainya bisnis yang berkelanjutan,” tegas Kusumo.

HASIL RUPSLB

Dalam RUPSLB, Blibli juga telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen untuk pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program/MESOP) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 miliar lembar saham baru. Jumlah ini setara dengan 3,38 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

“Rencana penerbitan dan pembentukan program MESOP ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan loyalitas, motivasi kerja sekaligus rasa memiliki dari masing-masing peserta program, yang pada akhirnya menciptakan keselarasan antara kepentingan peserta program juga perseroan” ungkap Kusumo.

Terpisah, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Mirae Asset Sekuritas mengatakan bahwa adanya anggota direksi baru dan pembentukan program MESOP dipercaya akan berdampak positif kepada Blibli.

"Hal ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan bagi pelaku pasar atau investor terhadap prospek kinerja Blibli ke depannya," tutur Nafan.

