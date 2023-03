Terpopuler Hari Ini: Rugi GOTO Rp40,5 Triliun dan Nilai Tukar Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang hari kemarin, para investor mencermati kinerja PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) yang membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga dicermati oleh pelaku pasar modal, seiring dengan risiko krisis keuangan global yang mulai berkurang.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. BREAKING: Rugi Bersih GOTO Tembus Rp40,5 Triliun Usai IPO Tahun Lalu

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun usai IPO pada April tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, rugi bersih GOTO naik 56 persen dari posisi tahun sebelumnya Rp25,9 triliun.

Sebagai informasi, peningkatan signifikan itu terjadi usai Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada Januari 2022. Rugi bersih GOTO membengkak akibat terjadi penurunan nilai goodwiil yang mencapai Rp11 triliun.

2. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 20 Maret 2023

Nilai tukar rupiah diprediksi akan menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (20/3/2022) seiring dengan mulai berkurangnya resiko krisis keuangan global setelah bank-bank besar AS menyuntikkan US$30 miliar deposito ke First Republic Bank sebagai upaya penyelamatan.

Pada perdagangan Jumat, pekan lalu (17/3/2023), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp15.345.

3. Yang Berbeda Sejak Agus Projosasmito Hadir di Bumi Resources Minerals (BRMS)

Emiten pertambangan logam Grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), melaporkan sejumlah kemajuan sepanjang 2022.

Benarkah pencapaian positif itu tuah dari kehadiran sosok yang dekat dengan Anthoni Salim, Agus Projosasmito? Bumi Resources Minerals telah merilis kinerja keuangan tahun buku 2022.

Apabila langsung menuju ke pos bottom line, akan terlihat penurunan laba bersih dari US$69,78 juta pada 2021 menjadi US$13,68 juta per 31 Desember 2022.

4. Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 20 Maret 2023

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bakal kembali menguat pada perdagangan hari ini, Senin (20/3/2023), seiring dengan indikator perekonomian makro Indonesia yang bisa menjadi katalis positif bagi IHSG.

Pada perdagangan Jumat(17/3/2023) pekan lalu, IHSG ditutup melesat 1,71 persen atau 112,50 poin ke 6.678,23. Sebanyak 374 saham menguat, 171 saham melemah, dan 160 saham stagnan. Sepanjang perdagangan kemarin, IHSG bergerak di rentang 6.598,31-6.683,09. Kapitalisasi pasar Bursa parkir di Rp9.311,50 triliun.

5. Bursa Asia dan IHSG Anjlok Usai UBS Caplok Credit Suisse Rp49 Triliun

Bursa saham Asia sebagian besar anjlok pada perdagangan Senin (20/3/2023) setelah UBS sepakat mengakuisisi kompetitornya, Credit Suisse senilai US$3,2 miliar atau setara Rp49,2 triliun pada akhir pekan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot pada 1,03 persen atau 68,88 poin ke 6.609,35 hingga pukul 14.12 WIB. Sebanyak 162 saham menguat, 372 saham melemah, dan 177 saham stagnan. Dilansir dari CNBC Internasional pada Senin (20/3/2023), Indeks Hang Seng Hong Kong (HSI) sempat memimpin kerugian di wilayah Asia, turun lebih dari 2 persen dan terseret oleh saham-saham perawatan kesehatan.

