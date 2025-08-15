Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 15 Agustus 2025

Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS pada 15 Agustus 2025.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:22
Share
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Jumat (15/8/2025), bakal diwarnai oleh pembacaan Nota Keuangan APBN 2026 Presiden Prabowo Subianto pada siang ini.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.17 WIB, rupiah dibuka melemah 31,0 poin atau 0,19% ke posisi Rp16.146 per dolra AS. Sementara, indeks dolar AS melemah tipis 0,15% ke level 98,1.

Pada perdagangan kemarin, rupiah terapresiasi 0,55% menjadi Rp16.133 terhadap dolar AS. Sementara, indeks dolar AS menguat tipis 0,03%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mencatat faktor eksternal dan internal mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini. 

"Data inflasi AS yang terbaru ini terus mengalami penguatan. Ini mengindikasikan bahwa Bank Sentral AS kemungkinan besar dalam pertemuan kebijakan moneter di September akan menurunkan suku bunga," kata Ibrahim, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, keputusan suku bunga oleh The Fed nanti akan dipengaruhi oleh laporan indeks harga konsumen pada Juli yang meningkat, serta faktor pergantian Gubernur The Fed yang baru akan memberikan kelonggaran dalam semester II tahun ini. 

Baca Juga

Faktor eksternal lain adalah perkembangan konflik geopolitik, di mana Trump akan membuat pertemuan dengan Putin untuk membahas konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya kondisi ini akan membuat konflik sedikit mereda sehingga memberikan rasa aman di pasar.

"Ini membuat pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) baik di AS, Eropa, Asia ini juga akan terus membaik. Bahkan, semua mata uang yang melawan dolar AS ini juga mengalami penguatan," ujarnya.

09:20 WIB
Rupiah Dibuka Melemah
Rupiah Dibuka Melemah

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.06 WIB, rupiah dibuka melemah 0,26% ke posisi Rp16.157 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS melemah 0,15% ke posisi 98,10.

Mata uang negara Asia yang juga dibuka melemah terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Hongkong yang turun 0,12%, dolar Taiwan kontraksi 0,18%, peso Philipina melemah 0,40%, rupee India melemah 0,14%, dan ringgit Malaysia turun 0,19%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang dibuka menguat terhadap dolar AS adalah yen Jepang yang menguat 0,30%, dolar Singapura naik 0,05%, won Korea Selatan menguat 0,03%, yuan China menguat 0,01%, dan baht Thailand menguat 0,18% terhadap dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
9 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
39 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Jelang Nota Keuangan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.133 per Dolar AS

Jelang Nota Keuangan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.133 per Dolar AS

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
Kurs
19 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia
Korporasi
25 menit yang lalu

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA
Bursa & Saham
34 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar
Bursa & Saham
41 menit yang lalu

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025