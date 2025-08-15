Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga emas 15 Agustus 2025 naik tipis ke US$3.335,89/ons. Kenaikan inflasi AS dan penguatan dolar membebani harga, meski emas tetap jadi aset safe haven.
Anggara Pernando
Anggara Pernando
Jumat, 15 Agustus 2025 | 07:42
Seorang pekerja mengangkat emas batangan dari mesin konveyor di pabrik Rand Refinery Ltd. di Germiston, Afrika Selatan. Bloomberg/Waldo Swiegers
Seorang pekerja mengangkat emas batangan dari mesin konveyor di pabrik Rand Refinery Ltd. di Germiston, Afrika Selatan. Bloomberg/Waldo Swiegers
  • Harga emas di pasar komoditas pada 15 Agustus 2025 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,01% menjadi US$3.335,89 per troy ounce.
  • Investor mengurangi keyakinan akan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve setelah inflasi grosir AS meningkat, menyebabkan imbal hasil obligasi dan dolar menguat.
  • Emas telah naik lebih dari seperempat tahun ini didorong oleh ketegangan geopolitik dan pembelian aset oleh bank sentral, meskipun ada kebingungan terkait tarif AS yang mempengaruhi premi kontrak berjangka.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas di pasar komoditas hari ini, Jumat (15/8/2025) berada di zona hijau tipis pada pukul 7.33 WIB. Emas diperdagangkan oleh para trader di level US$3.335,89 per troy ounce. Titik ini setara dengan penguatan 0,01% atau hanya US$0,5 berbanding harga pembukaan. 

Bloomberg melaporkan harga emas berbalik menuju kerugian mingguan pada perdagangan kemarin setelah para investor komoditas mengurangi keyakinan bahwa Federal Reserve (The Fed) yang akan memangkas suku bunga bulan depan menyusul kenaikan inflasi.

Harga emas batangan diperdagangkan mendekati US$3.335 per ons pada posisi pergantian hari, setelah ditutup melemah 0,6% pada sesi sebelumnya.

Penurunan keyakinan suku bunga dipangkas setelah laporan resmi pemerintah AS menunjukkan inflasi grosir meningkat pada bulan Juli. Level yang juga rekor tertinggi dalam 3 tahun. Imbal hasil obligasi dan dolar menguat setelah data tersebut, membebani harga emas. 

Emas batangan biasanya diuntungkan dalam kondisi suku bunga rendah karena tidak memberikan bunga.

Logam mulia telah naik lebih dari seperempat tahun ini, dengan sebagian besar kenaikan tersebut terjadi dalam empat bulan pertama. Kenaikan ini didukung oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan perdagangan yang telah memacu permintaan aset safe haven, sementara pembelian aset oleh bank sentral juga telah menopang kekuatannya.

Pekan lalu, kebingungan mengenai apakah emas batangan akan dikenakan tarif AS memicu lonjakan premi untuk kontrak berjangka di New York dibandingkan harga spot di London. Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa tidak akan ada pungutan melalui media sosial, meski demikian sejauh ini klarifikasi formal berupa surat keputusan dari Gedung Putih tak kunjung terbit.

Harga emas spot stabil di $3.336,45 per ons pukul 07.44 pagi di Singapura, yang menunjukkan potensi penurunan 1,8% minggu ini. Indeks Bloomberg Dollar Spot sedikit berubah. Perak stagnan, sementara platinum dan paladium sedikit melemah.

Anggara Pernando
Anggara Pernando

