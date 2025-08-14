Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Analis Ungkap Prospek EBITDA GOTO, Laba Bersih Kian Dekat?

GOTO mencatat EBITDA positif Rp292 miliar di semester I/2025, meski masih rugi Rp742 miliar. Analis menilai ini indikasi perbaikan arus kas dan profitabilitas.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:33
Share
Pengemudi ojek online (ojol) menunjukan logo GoTo di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengemudi ojek online (ojol) menunjukan logo GoTo di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • EBITDA positif GOTO sebesar Rp292 miliar pada semester I/2025 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba operasional dan menghasilkan arus kas yang sehat.
  • GOTO berhasil membalikkan posisi rugi EBITDA dari Rp550 miliar pada kuartal II/2024 menjadi positif pada kuartal II/2025, dengan peningkatan EBITDA sebesar Rp1,6 triliun dibandingkan semester I/2024.
  • Meski masih mencatat rugi bersih Rp742 miliar pada semester I/2025, GOTO berhasil menurunkan kerugian bersih 74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan tumbuh 11% dan penurunan biaya serta beban operasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Analis menyoroti capaian laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan penyusutan (EBITDA) Grup PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebesar Rp292 miliar kuartal II/2025 meski masih mencetak rugi periode berjalan Rp742 miliar pada semester I/2025.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia menjelaskan EBITDA mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk mencetak laba secara operasional. Selain itu, juga menjadi indikator yang dapat merefleksikan arus kas.

“EBITDA positif artinya perusahaan tidak hanya profitabel secara operasional tetapi juga mampu generate cash flow. Pada akhirnya perusahaan yang sehat tidak hanya mampu mencetak laba tetapi dari laba tersebut juga mampu menghasilkan arus kas yang sehat,” kata Sarkia dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan laporan keuangan GOTO, pencapaian EBITDA Grup yang disesuaikan mencapai positif sebesar Rp427 miliar, membaik Rp491 miliar yoy, sementara EBITDA Grup mencapai positif untuk tiga kuartal berturut turut sebesar Rp292 miliar, membaik Rp874 miliar yoy.

Sementara itu, lanjutnya, untuk periode semester I/2025, GOTO mencatatkan EBITDA sebesar Rp447 miliar membaik Rp1,6 triliun jika dibandingkan dengan semester I/2024 yang rugi Rp1,1 triliun.

“Di tengah kondisi makro yang menantang baik untuk sektor fintech maupun lanskap kompetisi yang intens untuk layanan on-demand GOTO masih mampu capai pertumbuhan pendapatan dan perbaikan profitabilitas,” katanya.

Baca Juga

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama GOTO Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan GOTO telah mencapai peningkatan adjusted EBITDA atau EBITDA yang disesuaikan selama lima kuartal berturut-turut, dengan group EBITDA positif selama tiga kuartal.

“Untuk menghubungkan ke laba bersih, pos utama yang membedakan antara EBITDA kami dan laba bersih adalah porsi hasil dari Tokopedia,” kata Catherine dalam conference call GOTO, Rabu (13/8/2025). 

Catherine menjelaskan hasil pendapatan GOTO dari Tokopedia merupakan pos non-tunai dan tidak mencerminkan kinerja operasional inti perseroan. Hal ini yang menjadi selisih antara EBITDA dan laba bersih GOTO. 

Faktor lainnya menurut Catherine adalah kompensasi saham yang merupakan pos non-tunai. Perbedaan ini menurutnya menjelaskan selisih antara EBITDA dan adjusted EBITDA.

“Seperti yang anda lihat, kami tetap disiplin dalam pengelolaan kompensasi berbasis saham, yang terus berhasil kami turunkan dari kuartal ke kuartal,” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut dia, kinerja operasional dan keuangan GOTO dalam beberapa kuartal terakhir konsisten dan terus berkembang. GOTO berharap dapat mempertahankan momentum ini.

“Dengan demikian, pencapaian laba bersih sudah jelas terlihat dalam jangkauan kami,” ucap Catherine.

Sebagai informasi, GOTO membukukan pendapatan sebesar Rp8,6 triliun. Pendapatan bersih GoTo tersebut tumbuh 11% secara year-on-year (yoy). Di tengah peningkatan pendapatan, GOTO juga membukukan penurunan jumlah biaya dan beban.

Periode Januari-Juni 2025, jumlah biaya dan beban mencapai Rp8,7 triliun, turun 8% yoy. Beberapa biaya dan beban yang mengalami penurunan adalah beban pokok pendapatan yang turun 2% yoy menjadi Rp3,6 triliun. Beban umum dan administrasi 22% yoy menjadi Rp1,9 triliun.

Beban penjualan dan pemasaran turun 7,1% yoy menjadi Rp1,3 triliun. Beban operasional dan pendukung juga mengalami penurunan 8% yoy menjadi Rp462 miliar dan terakhir adalah beban penyusutan dan amortisasi yang turun 27% yoy menjadi Rp356 miliar.

Dengan peningkatan pendapatan serta penurunan beban, induk Gojek dan GoTo Financial tersebut mencatatkan rugi periode berjalan sebesar Rp742 miliar untuk semester I/2025. Kerugian bersih tersebut mampu dipangkas 74% yoy setelah pada periode yang sama tahun lalu GOTO rugi Rp2,8 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar
Premium
25 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)
Premium
55 menit yang lalu

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

Cara Cek Tarif PBB Lewat Aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada

Cara Cek Tarif PBB Lewat Aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada

Investor Kakap yang Menambah Koleksi Gojek (GOTO) saat Rilis Laporan Keuangan

Investor Kakap yang Menambah Koleksi Gojek (GOTO) saat Rilis Laporan Keuangan

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

Breaking! GOTO Masih Mencatatkan Rugi Sebesar Rp742 Miliar Semester I/2025

Breaking! GOTO Masih Mencatatkan Rugi Sebesar Rp742 Miliar Semester I/2025

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)
Kurs
8 menit yang lalu

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
Kurs
36 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
45 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

5

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

5

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)