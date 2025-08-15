Bisnis Indonesia Premium
Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun

Transaksi crossing saham MDIY senilai Rp13,13 triliun terjadi di pasar negosiasi, Jumat (15/8/2025), dengan harga Rp1.300 per saham.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:44
MR.DIY meresmikan toko ke-900 dan flagship pertama - Toko terbesar di jaringan MR.DIY dan berlokasi di Lotte Mall Jakarta./mrdiy.com
MR.DIY meresmikan toko ke-900 dan flagship pertama - Toko terbesar di jaringan MR.DIY dan berlokasi di Lotte Mall Jakarta./mrdiy.com
Ringkasan Berita
  • Transaksi crossing saham PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) di pasar negosiasi mencapai Rp13,13 triliun dengan harga Rp1.300 per saham.
  • Selain MDIY, PT Bank Ina Indonesia Tbk. (BINA) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) juga mencatatkan transaksi crossing masing-masing senilai Rp790,2 miliar dan Rp261,37 miliar.
  • Harga saham MDIY, BINA, dan BMRI mengalami kenaikan masing-masing 2,82%, 5,25%, dan 0,41% meskipun masih berada di zona merah sepanjang tahun berjalan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan saham emiten pengelola gerai MR DIY, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) diwarnai transaksi crossing di pasar negosiasi sebesar Rp13,13 triliun pada hari ini, Jumat (15/8/2025). 

Melansir data D'Origin, transaksi crossing saham MDIY terjadi di harga sebesar Rp1.300 per saham. Transaksi crossing ini bernilai Rp13,13 triliun. 

Sementara, mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), MDIY membukukan transaksi senilai Rp2,09 miliar, 1,64 juta lembar, dan 610 kali transaksi di pasar reguler pada perdagangan sesi pertama hari ini.

Janina Maia, Sekretaris Perusahaan MDIY dalam pernyataannya menyebut aksi ini merupakan restrukturisasi kepemilikan saham melalui serangkaian transaksi pengalihan saham antar pemegang saham. Setelah aksi korporasi pemegang saham pengendali maupun pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) tetap tidak berubah.

Berdasarkan keterbukaan pengendali perseroan Azara Alpina Sdn. Bhd. mengalihkan 8,85 miliar saham MR DIY Indonesia kepada para pemegang sahamnya, termasuk Tan Yu Yeh yang merupakan pemilik manfaat akhir perseroan. Selain itu, Agave Salmiana Sdn. Bhd., yang juga pemegang saham langsung perseroan, mengalihkan 263,93 juta saham kepada pemegang sahamnya, termasuk Komisaris Utama MR DIY Indonesia Ong Chu Jin Adrian.

Manajemen menegaskan, transaksi ini hanya dilakukan di antara pemegang saham langsung maupun tidak langsung yang sudah ada, bukan penjualan kepada pihak luar. Dengan demikian, tidak ada dampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Pasca transaksi, Tan Yu Yeh tetap menjadi pengendali MR DIY Indonesia melalui kepemilikan di Azara Alpina Sdn. Bhd., MDIH (Singapore) Pte. Ltd., Indosiam Pte. Ltd., Sky Venture Ltd., serta kepemilikan langsung.

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun

Crossing Lainnya

Selain MDIY, PT Bank Ina Indonesia Tbk. (BINA) serta PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) pun telah membukukan transaksi crossing pada perdagangan sesi pertama hari ini.

BINA mencatatkan transaksi crossing di harga Rp4.390 per lembar dengan nilai Rp790,2 miliar. Lalu, BMRI mencatatkan transaksi crossing di harga Rp4.870 per lembar dengan nilai Rp261,37 miliar.

Bank dalam konglomerasi Grup Salim itu membukukan transaksi senilai Rp18,24 miliar, 4.100 lembar, dan 8.000 kali transaksi di pasar reguler.

Adapun, BMRI membukukan transaksi senilai Rp338,5 miliar, 69,2 juta lembar, dan 10.530 kali transaksi di pasar reguler.

Seiring dengan transaksi crossing-nya itu, harga saham MDIY menguat 2,82% ke level Rp1.275 per lembar. Meskipun, harga saham MDIY masih di zona merah, melemah 28,37% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Harga saham BINA pun menanjak 5,25% ke level Rp4.410 per lembar pada perdagangan sesi pertama hari ini. Namun, harga saham BINA masih di zona merah, melemah 1,56% ytd.

Sementara, harga saham BMRI menanjak 0,41% ke level Rp4.870 per lembar. Meskipun, masih di zona merah, turun 14,56% ytd.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Anggara Pernando

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun
