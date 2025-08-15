Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Rupiah dibuka melemah ke Rp16.157 per dolar AS jelang pidato kenegaraan Prabowo.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:50
Share
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka melemah terhadap dolar AS dalam perdagangan hari ini, Kamis (14/8/2025), jelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.06 WIB, rupiah dibuka melemah 0,26% ke posisi Rp16.157 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS melemah 0,15% ke posisi 98,10.

Mata uang negara Asia yang juga dibuka melemah terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Hongkong yang turun 0,12%, dolar Taiwan kontraksi 0,18%, peso Philipina melemah 0,40%, rupee India melemah 0,14%, dan ringgit Malaysia turun 0,19%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang dibuka menguat terhadap dolar AS adalah yen Jepang yang menguat 0,30%, dolar Singapura naik 0,05%, won Korea Selatan menguat 0,03%, yuan China menguat 0,01%, dan baht Thailand menguat 0,18% terhadap dolar AS.

Hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan membaca pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI. Setelahnya, Prabowo akan membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga : IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan target-target pemerintah yang dipasang di dalam RUU APBN 2026 akan menjadi perhatian investor dan akan menjadi stimulus yang menggerakkan rupiah.

"Ini yang sedang ditunggu pasar, apa saja yang akan dibahas di dalam pidato tersebut. Dan ini kemungkinan besar akan membuat pasar lebih optimis dengan perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia," kata Ibrahim, Kamis (14/8/2025).

Optimisme pasar tersebut mendorong rupiah melanjutkan penguatan. Pada perdagangan terakhir, rupiah ditutup menguat ke level Rp16.133 per dolar AS.

Dia meprediksi dalam perdagangan hari ini rupiah akan bergerak fluktuatif dan ditutup menguat di rentang Rp16.060 hingga Rp16.120 per dolar AS.

Selain sentimen Nota Keuangan, menurutnya, data pertumbuhan PDB Indonesia pada semester I/2025 lalu yang telah melampaui ekspektasi juga mendorong optimisme pasar terhadap prospek ekonomi ke depan.

Baca Juga : Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

Sementara itu, dari faktor eksternal pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh keputusan penetapan suku bunga The Fed yang diprediksi akan turun.

"Data inflasi AS yang terbaru ini terus mengalami penguatan. Ini mengindikasikan bahwa Bank Sentral AS kemungkinan besar dalam pertemuan kebijakan moneter di September akan menurunkan suku bunga," kata Ibrahim.

Faktor eksternal lain adalah perkembangan konflik geopolitik. Donald Trump, katanya, akan membuat pertemuan dengan Putin untuk membahas kelanjutan konflik Rusia-Ukraina. Kondisi ini akan membuat konflik sedikit mereda sehingga memberikan rasa aman di pasar. 

"Ini membuat pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) baik di AS, Eropa, Asia ini juga akan terus membaik. Bahkan, semua mata uang yang melawan dolar AS ini juga mengalami penguatan," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
9 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
39 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 15 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 15 Agustus 2025

Jelang Nota Keuangan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.133 per Dolar AS

Jelang Nota Keuangan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.133 per Dolar AS

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
Kurs
19 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia
Korporasi
25 menit yang lalu

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA
Bursa & Saham
34 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar
Bursa & Saham
41 menit yang lalu

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025