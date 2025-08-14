Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

Emiten Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), sedang bernegosiasi untuk beli saham PT Link Net Tbk. (LINK) dari Axiata Group.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:13
Share
Jajaran Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge setelah RUPTS 2024/ Doc. Surge
Jajaran Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge setelah RUPTS 2024/ Doc. Surge

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge dikabarkan tengah berada dalam tahap negosiasi untuk membeli saham PT Link Net Tbk. (LINK) dari Axiata Group. 

Sumber Bisnis di manajemen WIFI mengatakan saat ini perseroan tengah berada dalam tahap negosiasi terkait pembelian LINK.

"Saat ini dalam proses nego dan MLGA, make link great again," ujar sumber Bisnis di Manajemen WIFI, Kamis (14/8/2025).

Sementara itu, Head of External Communication PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Henry Wijayanto menuturkan pihaknya belum memiliki informasi atau keputusan resmi terkait pelepasan saham LINK.

“Jika di kemudian hari terdapat perkembangan material, kami akan menyampaikan informasi tersebut secara transparan melalui keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Henry, Rabu (13/8/2025).

Sebagaimana diketahui, Axiata Group bersama EXCL mengakuisisi LINK dari Grup Lippo pada 2022. Kala itu, Axiata dan EXCL bersama-sama mengakuisisi 66,03% saham LINK dengan harga pembelian sebesar Rp4.800 per saham, atau sekitar Rp8,72 triliun. 

Saat ini, saham LINK dimiliki oleh Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. sebanyak 2,15 miliar saham atau setara 75,42%. Axiata merupakan pengendali dari LINK. Lalu, sebanyak 550,3 juta saham LINK dimiliki oleh EXCL, atau setara 3,9%. Sementara itu, kepemilikan masyarakat adalah sebesar 41,97 juta saham atau setara 1,46%.

Baca Juga : Perusahaan Hashim (WIFI) Tak Ambil Akun e-Auction Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Di sisi lain, WIFI tengah melakukan ekspansi secara agresif. WIFI memiliki rencana untuk menjangkau 5 juta homepass dalam waktu 12 bulan. WIFI bahkan berencana membangun 40 juta homepass dalam waktu 5 tahun ke depan. 

Adapun, potensi akuisisi Link Net oleh WIFI dapat menambah jumlah homepass yang dimiliki WIFI.

Akhir tahun lalu, Direktur Link Net Kanishka Gayan Wickrama mengatakan pihaknya menargetkan penambahan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta homepass pada 2025. Pada akhir tahun 2024, LINK tercatat memiliki sebanyak 4,07 juta homepass.

Sebelumnya, LINK dengan WIFI tercatat melakukan kerja sama pada tahun 2024. LINK melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave), anak perusahaan dari WIFI untuk mengembangkan solusi ICT di seluruh Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
1 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
1 jam yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perusahaan Hashim (WIFI) Tak Ambil Akun e-Auction Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Perusahaan Hashim (WIFI) Tak Ambil Akun e-Auction Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Rotasi Sektor Pasar Modal 2025: Saham Teknologi & Infrastruktur Ungguli Energi

Rotasi Sektor Pasar Modal 2025: Saham Teknologi & Infrastruktur Ungguli Energi

Hashim Jorjoran Beli Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1.4 GHz

Hashim Jorjoran Beli Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1.4 GHz

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Manuver Hashim Djojohadikusumo Borong Saham WIFI Jelang Lelang Frekuensi 1,4 GHz

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dirut SMDR Beberkan Tantangan Utama Layanan Transportasi Laut RI
Korporasi
1 menit yang lalu

Dirut SMDR Beberkan Tantangan Utama Layanan Transportasi Laut RI

Aksi Profit Taking Bayangi Langkah Maju IHSG Menembus 8.000
Bursa & Saham
25 menit yang lalu

Aksi Profit Taking Bayangi Langkah Maju IHSG Menembus 8.000

Samuel Sekuritas Targetkan IHSG Tembus 8.120 Akhir 2025, Cek Saham Pilihannya
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

Samuel Sekuritas Targetkan IHSG Tembus 8.120 Akhir 2025, Cek Saham Pilihannya

Adu Laba Emiten Grup Mayapada: SONA Melejit, MAYA Koreksi Tipis
Korporasi
39 menit yang lalu

Adu Laba Emiten Grup Mayapada: SONA Melejit, MAYA Koreksi Tipis

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata
Korporasi
49 menit yang lalu

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Cipta Perdana (PART) Kepincut Makan Bergizi (MBG), Gandeng Artis Fero dan Tarik Utang ke BCA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Direktur Amman Mineral Jual 26 Juta Saham AMMN Senilai Rp229,52 Miliar

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya