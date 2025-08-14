Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Berikut prediksi pergerakan IHSG dan rekomendasi saham dari sejumlah analis pada perdagangan hari ini, Kamis (14/8/2025).

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah analis memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat dan memberi rekomendasi saham unggulan pada perdagangan hari ini, Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/8/2025), IHSG menguat sebesar 1,30% atau 101,21 poin menuju posisi 7.892,91. Sepanjang kemarin, indeks komposit bergerak pada level 7.835,30 dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.903,05.

Tercatat, 346 saham meningkat, 280 saham turun, dan 173 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp14.233 triliun.

Saham dengan kapitalisasi jumbo yang menguat dipimpin PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dengan kenaikan 10% ke Rp306.075 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) meningkat 5,86% menuju Rp88.500 per saham.

Selanjutnya, ada saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang mencatatkan penguatan sebesar 5,66% menuju posisi Rp3.360 per saham, sementara saham PT Astra International Tbk. (ASII) naik 3,71% ke Rp5.175.

Sementara itu, Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan saat ini posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 pada label hitam atau wave (v) dari wave [c] pada label merah.

"Hal tersebut berarti, IHSG masih berpeluang menguat ke rentang 7.915-8.010," seperti dikutip dalam riset, Kamis (14/8/2025).

IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang support 7.680, 7.448 dan resistance 7.910, 8.008.

MNC Sekuritas memberikan rekomendasi agar investor mempertimbangkan opsi buy on weakness untuk saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), serta speculative buy untuk saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.