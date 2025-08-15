Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Laba Bersih Lippo Karawaci (LPKR) Susut 99,31% Semester I/2025

Laba bersih Lippo Karawaci turun 99,31% di semester I/2025 karena tidak ada keuntungan dari divestasi saham SILO seperti tahun lalu. Pendapatan juga turun 48,54% YoY.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:15
Share
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama CEO Lippo Group James Riady saat ditemui di kompleks apartemen Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (22/7/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama CEO Lippo Group James Riady saat ditemui di kompleks apartemen Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (22/7/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mencatatkan penurunan laba bersih secara signifikan akibat tingginya basis perolehan laba yang diraih tahun lalu dari hasil divestasi saham SILO. 

Berdasarkan laporan keuangan akhir Juni 2025, LPKR membukukan laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp137,9 miliar. Nilai ini turun 99,31% dari capaian laba Rp19,88 triliun pada semester I/2024.

Lonjakan laba bersih LPKR pada paruh pertama 2024 didorong oleh hasil keuntungan pelepasan aset atau hilangnya pengendalian atas entitas anak. 

LPKR melalui PT Megapratama Karya Persada diketahui menjual 1,35 miliar saham (10,4%) SILO kepada Sight Investment Company PTE LTD dengan harga pengalihan Rp2.850 per lembar saham dan jumlah nilai transaksi sebesar Rp3,85 triliun. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan pada 13 Juni 2024. 

“Setelah transaksi ini kepemilikan Grup pada SILO menjadi 47,67%, Grup kehilangan pengendalian atas SILO dan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan SILO. Dampak hilangnya pengendalian pada SILO sebesar Rp21,12 triliun dicatat pada laba rugi,” tulis manajemen LPKR. 

Baca Juga : RUPS Lippo Karawaci (LPKR) Tetapkan Direksi Baru, Cek Susunannya

Sejalan dengan hal itu, pendapatan perseroan juga susut 48,54% year on year (YoY) menjadi Rp4,11 triliun. Pelemahan ini juga disebabkan oleh hilangnya pos pendapatan dari sisi layanan kesehatan usai aksi divestasi. 

Sepanjang Januari-Juni 2025, pendapatan LPKR ditopang oleh rumah hunian dan toko yang menyumbang Rp1,47 triliun, apartemen mencapai Rp1,08 triliun, pengelolaan kota Rp344,22 miliar, dan lahan siap bangun Rp233,07 miliar. 

Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok perseroan meningkat 47,18% YoY menjadi Rp86,35 miliar. Raihan ini membuat LPKR mencatatkan laba kotor senilai Rp4,03 triliun atau terkontraksi 49,25% secara tahunan. 

Dari sisi neraca, entitas Lippo Group ini memiliki kas setara kas sebesar Rp6,5 triliun atau melonjak 304,71% secara tahunan dari posisi Rp1,6 triliun.                                  

Adapun total aset LPKR tercatat sebesar Rp54,65 triliun per semester I/2025, naik 1,63% year to date (YtD). Liabilitas meningkat 2,06% YtD menjadi Rp23,3 triliun, sementara ekuitas tumbuh 1,31% menjadi Rp31,35 triliun.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham LPKR terpantau turun 2,17% menuju level Rp90 per saham per Jumat (15/8/2025) pukul 13.47 WIB. Harga ini mencerminkan penurunan sebesar 11,76% sejak awal tahun. 

Lippo Karawaci Tbk. - TradingView

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
49 menit yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock hingga American Century Koleksi Saham ANTM di Tengah Prospek Lompatan Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penjualan Properti Naik, Lippo Cikarang (LPCK) Raih Rp2,24 Triliun

Penjualan Properti Naik, Lippo Cikarang (LPCK) Raih Rp2,24 Triliun

Konglomerat di Balik Perusahaan dengan Mal Terbanyak di Indonesia

Konglomerat di Balik Perusahaan dengan Mal Terbanyak di Indonesia

Property Developers to See Tailwind from Rate Cut

Property Developers to See Tailwind from Rate Cut

Berkah Emiten Properti LPKR, BSDE, CTRA & PWON saat Suku Bunga Turun

Berkah Emiten Properti LPKR, BSDE, CTRA & PWON saat Suku Bunga Turun

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)

Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025

Penjualan Terkoreksi Semester I/2025, BSDE Optimistis PPN DTP Tingkatkan Daya Beli

Penjualan Terkoreksi Semester I/2025, BSDE Optimistis PPN DTP Tingkatkan Daya Beli

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun
Korporasi
4 menit yang lalu

Ada Transaksi Crossing Jumbo Saham MR DIY (MDIY) Senilai Rp13,13 Triliun

Ini Alasan Laba Bersih Lippo Karawaci (LPKR) Susut 99,31% Semester I/2025
Korporasi
33 menit yang lalu

Ini Alasan Laba Bersih Lippo Karawaci (LPKR) Susut 99,31% Semester I/2025

Token Legal Ramaikan Pasar Kripto, Regulasi OJK Bakal Lebih Selektif
Komoditas
35 menit yang lalu

Token Legal Ramaikan Pasar Kripto, Regulasi OJK Bakal Lebih Selektif

Pilah-Pilih Saham Konsumer saat Target Laju Ekonomi 5,2% RAPBN 2026
Bursa & Saham
41 menit yang lalu

Pilah-Pilih Saham Konsumer saat Target Laju Ekonomi 5,2% RAPBN 2026

Brigit Biofarmaka (OBAT) Ungkap Target Penyelesaian Pabrik Baru, Incar Peningkatan Penjualan
Korporasi
1 jam yang lalu

Brigit Biofarmaka (OBAT) Ungkap Target Penyelesaian Pabrik Baru, Incar Peningkatan Penjualan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Foto

Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta