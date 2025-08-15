Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (15/8/2025), terpantau turun menjadi sebesar Rp1,90 juta per gram.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (15/8/2025), terpantau turun menjadi sebesar Rp1,90 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.004.500.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.004.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp12.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Kamis (14/8/2025) Rp1.016.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.909.000, turun Rp24.000 dibanding harga sebelumnya di level Rp1.933.000.

Sementara itu, harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.320.000, turun Rp120.000 dibandingkan harga kemarin sebesar Rp9.440.000. Untuk ukuran 10 gram dibanderol Rp18.585.000, turun dibanding harga kemarin yang masih Rp18.825.500.

Selanjutnya, untuk ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.337.000, turun dibandingkan dengan harga kemarin mencapai Rp46.937.000. Sementara itu, emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.595.000.

Emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp185.112.000. Emas ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp924.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.849.600.000.

Sementara itu, harga buyback emas Antam hari ini turun Rp24.000 menjadi Rp1.755.000 per gram.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Jumat (15/8/2025)