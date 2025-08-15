Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga emas Antam di Pegadaian pada 15 Agustus 2025 naik, dijual Rp2.001.000/gram, buyback Rp1.769.000/gram. Harga 1.000 gram Rp1.939.176.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025 mengalami kenaikan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp2.001.000 per gram . Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.769.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000, sedangkan pecahan 2 gram dibanderol Rp3.940.000. Untuk ukuran 5 gram, harga tercatat Rp9.771.000, dan pecahan 10 gram dijual Rp19.484.000.

Emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dipatok dengan harga Rp1.939.176.000. Adapun harga buyback untuk ukuran tersebut mencapai Rp1.751.824.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini 15 Agustus 2025