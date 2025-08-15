Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga emas Antam di Pegadaian pada 15 Agustus 2025 naik, dijual Rp2.001.000/gram, buyback Rp1.769.000/gram. Harga 1.000 gram Rp1.939.176.000.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 07:20
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada 15 Agustus 2025 naik menjadi Rp2.001.000 per gram, dengan harga buyback Rp1.769.000 per gram.
  • Harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000, sedangkan ukuran 2 gram dibanderol Rp3.940.000, dan ukuran 10 gram dijual Rp19.484.000.
  • Emas ukuran terbesar, 1.000 gram, dipatok dengan harga Rp1.939.176.000, dengan harga buyback Rp1.751.824.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025 mengalami kenaikan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp2.001.000 per gram . Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.769.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000, sedangkan pecahan 2 gram dibanderol Rp3.940.000. Untuk ukuran 5 gram, harga tercatat Rp9.771.000, dan pecahan 10 gram dijual Rp19.484.000.

Emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dipatok dengan harga Rp1.939.176.000. Adapun harga buyback untuk ukuran tersebut mencapai Rp1.751.824.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini 15 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.053.000 Rp884.000
1 Rp2.001.000 Rp1.769.000
2 Rp3.940.000 Rp3.538.000
3 Rp5.883.000 Rp5.307.000
5 Rp9.771.000 Rp8.845.000
10 Rp19.484.000 Rp17.691.000
25 Rp48.580.000 Rp44.012.000
50 Rp97.078.000 Rp88.024.000
100 Rp194.075.000 Rp176.049.000
250 Rp484.914.000 Rp437.956.000
500 Rp969.609.000 Rp875.912.000
1000 Rp1.939.176.000 Rp1.751.824.000

Sumber: Logam Mulia Pegadaian

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

