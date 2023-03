Dolar AS Tergelincir Kena Tekan Sentimen Credit Suisse Pekan Ini

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Dolar Amerika Serikat AS tergelincir pada akhir perdagangan Sabtu pagi WIB, karena penurunan lebih lanjut saham Credit Suisse dan First Republic Bank mengguncang pasar.

Investor khawatir jatuhnya Credit Suisse dan First Republic Bank akan meningkatkan kekhawatiran resesi akan terjadi di depan akibat dampak pengetatan kebijakan moneter.

Adapun Bank-bank AS telah mencari rekor US$153 miliar dalam likuiditas darurat dari The Fed dalam beberapa hari terakhir, sementara pinjaman US$54 miliar untuk Credit Suisse dan US$30 miliar penyelamatan untuk First Republic gagal menghentikan penurunan saham mereka.

Sebagai informasi, Credit Suisse jatuh 8,0 persen di Eropa dan First Republic Bank anjlok 30 persen. Indeks dolar, ukuran dolar AS terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,604 persen karena para pedagang menunggu pertemuan kebijakan dua hari Fed yang diperkirakan akan berakhir dengan kenaikan suku bunga seperempat poin persentase pada 22 Maret.

Kontrak untuk Fed fund berjangka menunjukkan probabilitas 61,3 persen bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, menurut Alat FedWatch CME.

Pasar berjangka juga menunjukkan Fed akan memangkas suku bunga pada Juli sebagai tanda kekhawatiran resesi meningkat, karena Bank Sentral AS memperketat kebijakan moneter untuk melawan inflasi yang tinggi.

Apakah gejolak perbankan minggu lalu mengarah ke resesi langsung sulit dikatakan, kata Mazen Issa, ahli strategi valas senior di TD Securities di New York.

"Ini mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa Anda mengalami resesi dan mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa Anda mungkin mengalami skenario hard-landing, dinamika resesi yang lebih parah," katanya.

Masalah perbankan menghidupkan kembali ingatan akan krisis keuangan tahun 2008, ketika lusinan lembaga gagal atau ditebus dengan miliaran dolar uang pemerintah dan bank sentral.

Tiga pemberi pinjaman AS yang lebih kecil, termasuk First Republic, telah meminta regulator dan bank lain turun tangan untuk menopang mereka, sementara di Eropa, Credit Suisse menjadi bank global besar pertama sejak krisis keuangan yang mendapatkan bantuan darurat.

"Ada pendekatan tunggu dan lihat apa yang akan terjadi dengan ekonomi AS," kata Ed Moya, analis pasar senior di OANDA di New York.

Penyelamatan First Republic pada Kamis (16/3) awalnya meningkatkan selera risiko pada Jumat (17/3), karena kekhawatiran tentang bank global mereda, membuka jalan bagi lonjakan dolar Australia dan Selandia Baru.

Euro naik 0,66 persen menjadi US$1,0675. Sterling terakhir diperdagangkan naik 0,70 persen pada US$1,2192, sementara dolar AS turun 0,39 persen terhadap franc Swiss.

Awal pekan ini, franc jatuh paling parah terhadap dolar AS dalam satu hari sejak 2015, ketika Bank Sentral Swiss melonggarkan mata uangnya. Yen Jepang, yang cenderung menguntungkan pada saat volatilitas atau tekanan pasar yang ekstrem, menguat 1,48 persen versus greenback menjadi US$131,77 per dolar AS.

