Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Nota Keuangan, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.133 per Dolar AS

Rupiah menguat ke Rp16.133 per dolar AS jelang Nota Keuangan APBN 2026, didorong data inflasi AS dan optimisme pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:42
Share
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melanjutkan penguatan menjelang rilis Nota Keuangan APBN 2026. Pada perdagangan hari ini, Kamis (14/8/2025), rupiah ditutup menguat.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.06 WIB, rupiah terapresiasi 0,55% menjadi Rp16.133 terhadap dolar AS. Sementara, indeks dolar AS menguat tipis 0,03%.

Sejumlah mata uang negara Asia lainnya yang menguat terhadap dolar AS antara lain adalah yen Jepang menguat 0,54%, dolar Hongkong naik 0,02%, dan yuan China menguat 0,03%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang melemah terhadap dolar AS adalah dolar Singapura yang melemah 0,07%, dolar Taiwan melemah 0,15%, won Korea Selatan melemah 0,47%, peso Filipina melemah 0,31%, rupee India turun 0,18%, dan baht Thailand melemah 0,24%.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat 0,54% menjadi Rp16.202 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS kontraksi 0,30% ke level 97,80.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mencatat dalam pembukaan perdagangan hari ini rupiah sempat meningkat cukup tajam hingga 105 poin. Faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini antara lain adalah data inflasi AS yang meningkat.

"Data inflasi AS yang terbaru ini terus mengalami penguatan. Ini mengindikasikan bahwa Bank Sentral AS kemungkinan besar dalam pertemuan kebijakan moneter di September akan menurunkan suku bunga," kata Ibrahim, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, keputusan suku bunga oleh The Fed nanti akan dipengaruhi oleh laporan indeks harga konsumen di bulan Juli yang meningkat, serta faktor pergantian Gubernur The Fed yang baru akan memberikan kelonggaran dalam semester II tahun ini. 

Faktor eksternal lain adalah perkembangan konflik geopolitik, di mana Trump akan membuat pertemuan dengan Putin untuk membahas konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya kondisi ini akan membuat konflik sedikit mereda sehingga memberikan rasa aman di pasar.

"Ini membuat pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) baik di AS, Eropa, Asia ini juga akan terus membaik. Bahkan, semua mata uang yang melawan dolar AS ini juga mengalami penguatan," ujarnya.

INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR - TradingView

Sementara dari pengaruh internal, Ibrahim menjelaskan data pertumbuhan PDB Indonesia di semester I/2025 lalu telah melampaui ekspektasi, yang mendorong optimisme pasar terhadap prospek ekonomi ke depan.

"Di sisi lain, pagi ini investor tertuju terhadap Presiden Prabowo yang dijadwalkan akan menyampaikan rancangan keuangan dan anggaran perdagangan untuk APBN. Ini yang sedang ditunggu pasar, apa saja yang akan dibahas di dalam pidato tersebut. Dan ini kemungkinan besar akan membuat pasar lebih optimis dengan perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Optimisme pasar tersebut menurutnya yang mendorong rupiah melanjutkan penguatan. Pada perdagangan hari ini, Ibrahim memprediksi rupiah akan ditutup di level Rp16.095.

"Sedangkan, untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.060 hingga Rp16.120," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
26 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan
Premium
56 menit yang lalu

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM
Bursa & Saham
34 menit yang lalu

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas
Korporasi
36 menit yang lalu

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
55 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

3

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

4

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

3

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

4

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025