Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Rupiah menguat 0,59% ke Rp16.106 per dolar AS. Cek kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 14 Agustus 2025, untuk detail harga beli dan jual.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:16
Share
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer, Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer, Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau dolar AS dibuka menguat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Cek kurs dolar AS hari ini Kamis (14/8/2025) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.12 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS menguat 0,59% ke level Rp16.106. Sementara, indeks dolar AS mengalami kontraksi 0,18% menjadi 97,66.

Tren mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS berlanjut pada pembukaan perdagangan hari ini. Selain rupiah, yen Jepang juga dibuka menguat 0,55%, dolar Hongkong menguat 0,01%, dolar Singapura menguat 0,05%, dan dolar Taiwan menguat 0,03%. 

Selain itu, peso Philipina juga dibuka menguat 0,03%, rupee India menguat 0,31%, yuan Tiongkok meguat 0,11%, ringgit Malaysia menguat 0,39% dan bath Thailand menguat 0,13%. 

Adapun, dalam pembukaan perdagangan hari ini, hanya won Korea Selatan yang melemah terhadap dolar AS, turun 0,30%.

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.090 dan harga jual sebesar Rp16.110 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.02 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp15990 dan harga jual Rp16.290. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.05 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.990 dan Rp16.290.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 11.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.091 dan Rp16.117 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS dan harga jual Rp16.200 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.130 per dolar AS. 

Pada pukul 10.00 WIB, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.875 dan harga jual Rp16.225 untuk TT counter.

Lalu untuk bank notes, Mandiri pada pukul 09.28 WIB ditetapkan harga beli sebesar Rp15.875 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.225 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 11.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.083 dan Rp16.098.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 11.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.935 dan harga jual Rp16.285.

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.935 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.285 per dolar AS.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar
Premium
25 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)
Premium
55 menit yang lalu

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.260 saat Indeks Dolar AS Melemah

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)
Kurs
9 menit yang lalu

Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
Kurs
36 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
45 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

5

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

5

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)