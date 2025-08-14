Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/8)

Rupiah menguat 0,59% ke Rp16.106 per dolar AS. Cek kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 14 Agustus 2025, untuk detail harga beli dan jual.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau dolar AS dibuka menguat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Cek kurs dolar AS hari ini Kamis (14/8/2025) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.12 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS menguat 0,59% ke level Rp16.106. Sementara, indeks dolar AS mengalami kontraksi 0,18% menjadi 97,66.

Tren mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS berlanjut pada pembukaan perdagangan hari ini. Selain rupiah, yen Jepang juga dibuka menguat 0,55%, dolar Hongkong menguat 0,01%, dolar Singapura menguat 0,05%, dan dolar Taiwan menguat 0,03%.

Selain itu, peso Philipina juga dibuka menguat 0,03%, rupee India menguat 0,31%, yuan Tiongkok meguat 0,11%, ringgit Malaysia menguat 0,39% dan bath Thailand menguat 0,13%.

Adapun, dalam pembukaan perdagangan hari ini, hanya won Korea Selatan yang melemah terhadap dolar AS, turun 0,30%.

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (14/8/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.090 dan harga jual sebesar Rp16.110 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.02 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp15990 dan harga jual Rp16.290. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.05 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.990 dan Rp16.290.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 11.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.091 dan Rp16.117 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS dan harga jual Rp16.200 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.130 per dolar AS.

Pada pukul 10.00 WIB, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.875 dan harga jual Rp16.225 untuk TT counter.

Lalu untuk bank notes, Mandiri pada pukul 09.28 WIB ditetapkan harga beli sebesar Rp15.875 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.225 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 11.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.083 dan Rp16.098.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 11.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.935 dan harga jual Rp16.285.

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.935 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.285 per dolar AS.