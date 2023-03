Top Gainers Sepekan, Saham PTIS, MKTR hingga BEEF Banjir Cuan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 0,71 persen pada level 6.765,30 pada periode 6 Maret-10 Maret 2023. Sejumlah saham seperti PTIS, hingga pendatang baru MKTR terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 6 Maret-10 Maret 2023 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Indo Straits Tbk. (PTIS) yang harga sahamnya melesat 55,71 persen dalam sepekan. Harga saham PTIS ditutup di level Rp545 per saham dari sebelumnya Rp350 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (MKTR) yang naik 48,51 persen ke harga Rp202 per saham. Kemudian PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 43,55 persen sehingga berada di harga Rp890 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (MTWI) dan PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF). Harga saham MTWI melesat 32,58 persen sehingga menjadi Rp118 per saham dan saham BEEF meningkat 31,15 persen sehingga parkir di Rp80 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Eterindo Wahanatam Tbk. (ETWA). Saham ETWA meningkat 27,43 persen selama sepekan, dari harga Rp226 per saham menjadi Rp288 per saham.

Saham PT Dewi Shri Farmindo Tbk. (DEWI) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham DEWI melesat 27,41 persen menjadi Rp344 per saham dari Rp270 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup FUJI yang naik 20,72 persen ke harga Rp268 per saham. Selanjutnya KING melesat 20,71 persen menjadi Rp169 per saham, dan INRU naik 19,88 persen ke harga Rp965 per saham.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan penurunan terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa sebesar 0,67 persen menjadi Rp9.388,20 triliun dari Rp9.451,28 triliun pada pekan sebelumnya.

"Penurunan terjadi pada rata-rata frekuensi harian Bursa yang mengalami penurunan sebesar 1,49 persen menjadi 1,07 juta transaksi dari 1,09 juta transaksi pada sepekan yang lalu," katanya, Jumat (10/3/2023).

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami penurunan sebesar 18,98 persen menjadi Rp8,7 triliun dari Rp10,7 triliun pada penutupan pekan lalu.

