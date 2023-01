IHSG Incar 6.970, Cek Saham CTRA, PGAS, SRTG, BIRD

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat ke rentang area 6.940-6.970 pada perdagangan hari ini Senin (30/1/2023). Adapun saham CTRA, PGAS, SRTG, dan BIRD layak untuk dicermati.

Tim riset MNC Sekuritas menyebut meski IHSG ditutup menguat 0,5 persen ke level 6.898, sertai dengan peningkatan volume pembelian dan mampu break dari area resistance di 6.900. Dengan demikian, posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave (v) dari wave [i] dari wave C pada skenario hitam.

"Hal tersebut berarti IHSG masih berpeluang menguat ke rentang area 6.940-6.970," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Senin (30/1/2023).

Selanjutnya, IHSG akan rawan terkoreksi dahulu membentuk wave [ii] ke rentang 6.714-6.811.

Adapun untuk area support berada di level 6.815, 6.760, sedangkan resistance di level 6.953, 7.053.

Beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas adalah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), dan PT Blue Bird Tbk. (BIRD).

CTRA - Buy on Weakness

CTRA ditutup menguat 3,7 persen ke 970 disertai dengan peningkatan volume pembelian, penguatan CTRA pun mampu menembus MA200. Posisi CTRA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (v) dari wave [i] dari wave 3, sehingga CTRA berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 955-965

Target Price: 1.010, 1.055

Stoploss: below 925

PGAS - Buy on Weakness

PGAS ditutup menguat 0,3 persen ke 1.565 namun penguatan PGAS masih tertahan oleh MA20. Posisi PGAS diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave 4, sehingga PGAS masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1.470-1.510

Target Price: 1.650, 1.750

Stoploss: below 1.430

SRTG - Buy on Weakness

SRTG ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 2.460 dan disertai dengan munculnya volume penjualan. Posisi SRTG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [i] dari wave C, sehingga koreksi dari SRTG dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2.380-2.430

Target Price: 2.560, 2.640

Stoploss: below 2.300

BIRD - Sell on Strength

BIRD ditutup menguat 4,2 persen ke 1.620 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, posisi BIRD sedang berada di akhir wave (c) dari wave [d], sehingga penguatan BIRD akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi. Adapun area koreksi BIRD berada pada rentang 1.455-1.535 terlebih dahulu.

Sell on Strength: 1.635-1.665

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

