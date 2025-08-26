Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Senin 26 Agustus 2025 terpantau turun. Emas batangan termurah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.051.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025 tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp1.997.000, turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.779.000 per gram.

Turunnya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.051.000, turun Rp2.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp889.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp193.661.000 dengan buyback Rp177.054.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.935.036.000 per batang dengan harga buyback Rp1.761.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025 di Pegadaian: