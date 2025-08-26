Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025 Rp1.051.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Senin 26 Agustus 2025 terpantau turun. Emas batangan termurah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.051.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:07
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025 tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan data terbaru dari Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram dijual Rp1.997.000, turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.779.000 per gram.

Turunnya harga emas di Pegadaian juga terlihat pada harga emas ukuran lainnya. Untuk emas batangan termurah pecahan 0,5 gram, harga jual ditetapkan Rp1.051.000, turun Rp2.000 dibandingkan kemarin, dengan buyback Rp889.000. Sementara itu, untuk emas ukuran 100 gram dijual Rp193.661.000 dengan buyback Rp177.054.000.

Adapun emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Rp1.935.036.000 per batang dengan harga buyback Rp1.761.823.000.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.051.000 Rp889.000
1 gr Rp1.997.000 Rp1.779.000
2 gr Rp3.931.000 Rp3.558.000
3 gr Rp5.871.000 Rp5.337.000
5 gr Rp9.750.000 Rp8.896.000
10 gr Rp19.443.000 Rp17.792.000
25 gr Rp48.477.000 Rp44.263.000
50 gr Rp96.871.000 Rp88.527.000
100 gr Rp193.661.000 Rp177.054.000
250 gr Rp483.879.000 Rp440.455.000
500 gr Rp967.539.000 Rp880.911.000
1.000 gr Rp1.935.036.000 Rp1.761.823.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

