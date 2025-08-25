Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

Manajemen Mega Manunggal Property telah menerima surat pengunduran diri dari seluruh jajaran komisaris dan direksi perusahaan itu pada Jumat (22/8/2025).
Nurbaiti,Ana Noviani
Nurbaiti & Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:30
Share
Gudang milik PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP)./mmproperty.com
Gudang milik PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP)./mmproperty.com

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh jajaran komisaris dan direksi PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) kompak mengundurkan diri dari posisinya, di tengah proses akuisisi 83,67% saham perseroan oleh Grup Astra.

Sekretaris Perusahaan MMLP Jeremy Muliawan menyebutkan bahwa manajemen Mega Manunggal Property telah menerima surat pengunduran diri dari seluruh jajaran komisaris dan direksi perusahaan itu pada Jumat (22/8/2025).

“Pengunduran diri masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas akan berlaku efektif pada tanggal yang tercantum dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengunduran diri tersebut,” tulis Jeremy dalam siaran resmi MMLP yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan laporan tersebut, jajaran komisaris dan direksi MMLP yang mengundurkan diri dari jabatannya adalah Hungkang Sutedja selaku Direktur Utama, Gomos Benjamin Silitonga selaku Direktur, Paulus Ridwan Purawinata selaku Komisaris Utama, Zainul Abidin Bin Mohammed Rasheed sebagai Komisaris Independen, dan Ho Kee Sin selaku Komisaris Independen.

Adapun, MMLP diketahui akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 September 2025 mendatang.

Salah satu agenda RUPSLB tersebut adalah perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar perseroan.

Untuk diketahui, pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris MMLP ini terjadi di tengah proses akuisisi 83,67% saham emiten pergudangan Mega Manunggal Property itu oleh PT Saka Industrial Arjaya (SIA), perusahaan afiliasi Grup Astra.

Gita Tiffani Boer, Sekretaris Perusahaan Astra International PT Astra International Tbk. (ASII), mengungkapkan bahwa SIA merupakan anak perusahaan terkonsolidasi yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan.

Baca Juga : Pesona Memukau Saham MMLP, Pikat Boy Thohir hingga Diakuisisi ASII

Pada 21 Juli 2025, PT Saka Industrial Arjaya telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat untuk membeli saham MMLP dari PT Suwarna Arta Mandiri selaku pemegang saham mayoritas, Bridge Leed Limited pemegang saham 17,51%, dan beberapa pemegang saham minoritas perseroan lainnya.

“Berdasarkan perjanjian bersyarat, SIA berencana untuk membeli saham milik para penjual yang mewakili kurang lebih 83,67% dari modal ditempatkan dan disetor MMLP,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (22/7/2025).

Apabila transaksi berdasarkan perjanjian bersyarat tersebut diselesaikan, SIA akan menjadi pengendali baru MMLP. Sementara itu, PT Saka Industrial Arjaya sebagai calon pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan ketentuan di bidang pasar modal yang berlaku.

“Tujuan dari transaksi berdasarkan perjanjian bersyarat adalah untuk pengembangan usaha dan investasi SIA,” tuturnya.

Adapun, merujuk pada laporan tahunan PT Astra International Tbk. (ASII) pada 2024, PT Saka Industrial Arjaya merupakan salah satu entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama milik Astra yang bergerak di sektor properti dan berkantor di Menara Astra, Sudirman, Jakarta.

Mega Manunggal Property Tbk. - TradingView

Di sisi lain, PT Suwana Arta Mandiri merupakan pemegang saham mayoritas MMLP dengan porsi kepemilikan sebesar 49,23%. Sementara itu, Bridge Leed Limited pemegang saham MMLP sebanyak 17,51%, dan beberapa pemegang saham minoritas perseroan lainnya berencana menjual saham sekitar 16,93% dari modal ditempatkan dan disetor MMLP.

Di lantai bursa, saham MMLP pada perdagangan hari ini, Senin (25/8/2025) ditutup melemah 0,92% ke level Rp540 per saham dari harga pembukaan di level Rp555 per lembar.

Sementara itu, sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) saham MMLP tercatat naik 9,31% dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp3,72 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nurbaiti & Ana Noviani
Editor : Nurbaiti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
10 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
40 menit yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Getol Lakukan Aksi Korporasi, Konsensus Analis Berikan Ramalan Laba Bersih Astra (ASII) 2025

Getol Lakukan Aksi Korporasi, Konsensus Analis Berikan Ramalan Laba Bersih Astra (ASII) 2025

Astra Takes Over MMLP From Boy Thohir

Astra Takes Over MMLP From Boy Thohir

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak

Emiten Grup Astra ASII Berpotensi Naikkan Rasio Dividen, Harga Saham Menanjak

Saham Otomotif (ASII Hingga IMAS Cs) Adu Balap di Zona Hijau, Penurunan BI Rate jadi Katalis

Saham Otomotif (ASII Hingga IMAS Cs) Adu Balap di Zona Hijau, Penurunan BI Rate jadi Katalis

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenkeu Gelar Lelang SUN Besok (26/8), Incar Dana Rp27 Triliun
Obligasi & Reksadana
3 menit yang lalu

Kemenkeu Gelar Lelang SUN Besok (26/8), Incar Dana Rp27 Triliun

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)
Korporasi
9 menit yang lalu

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

Segar Kumala (BUAH) Rancang Stock Split Rasio 1:2
Korporasi
49 menit yang lalu

Segar Kumala (BUAH) Rancang Stock Split Rasio 1:2

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

10 Saham Paling Cuan Hari Ini (25/8): BBKP, LPKR, COIN Tancap Gas

Indeks Bisnis-27 Ditutup Naik, Saham SCMA hingga CTRA Melonjak
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Naik, Saham SCMA hingga CTRA Melonjak

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025