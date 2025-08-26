Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Naik, Dibanderol Rp1,93 Juta per Gram

Harga emas Antam hari ini (26/8) naik, 1 gram Rp1,93 juta dan buyback Rp1,778 juta.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:03
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Selasa (26/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1.932.000 per gram.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.016.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp1.500 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Senin (25/8/2025) di harga Rp1.014.500.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan dengan perdagangan sepekan sebelumnya (19/8/2025) pun naik Rp17.500 atau dari Rp998.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.932.000 pada hari ini, naik Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.929.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.435.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.815.000.  

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.912.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.745.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp187.412.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp936.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.872.600.000.   

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.778.000 per gram, naik Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.   

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.   

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa (26/8/2025):

0,5 gram: Rp1.016.000 

1 gram: Rp1.932.000 

2 gram: Rp3.804.000 

3 gram: Rp5.681.000 

5 gram: Rp9.435.000 

10 gram: Rp18.815.000 

25 gram: Rp46.912.000 

50 gram: Rp93.745.000 

100 gram: Rp187.412.000 

250 gram: Rp468.265.000 

500 gram: Rp936.320.000 

1.000 gram: Rp1.872.600.000   

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ana Noviani

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

4

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

5

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

