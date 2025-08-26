Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Selasa 26 Agustus 2025 terpantau mengalami penurunan. Emas batangan termurah ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.051.000.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:22
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian mengalami penurunan, sementara harga emas UBS mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini.
  • Emas Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.051.000, sedangkan emas UBS ukuran yang sama dijual seharga Rp1.048.000.
  • Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025) terpantau berbeda arah. Emas batangan Antam terpantau naik, sementara emas UBS terpantau mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Selasa (26/8/2025), harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.051.000 atau turu Rp2.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual lebih mahal Rp2.000 seharga Rp1.048.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp1.997.000, turun Rp4.000 dibandingkan dari perdagangan kemarin. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, dibanderol seharga Rp1.938.000, naik Rp3.000 dibandingkan perdagangan kemarin.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.931.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.845.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.750.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.501.000.  

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp96.871.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.131.000.

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp193.661.000, sedangkan emas UBS senilai Rp188.187.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.935.036.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.051.000 Rp889.000
1 gr Rp1.997.000 Rp1.779.000
2 gr Rp3.931.000 Rp3.558.000
3 gr Rp5.871.000 Rp5.337.000
5 gr Rp9.750.000 Rp8.896.000
10 gr Rp19.443.000 Rp17.792.000
25 gr Rp48.477.000 Rp44.263.000
50 gr Rp96.871.000 Rp88.527.000
100 gr Rp193.661.000 Rp177.054.000
250 gr Rp483.879.000 Rp440.455.000
500 gr Rp967.539.000 Rp880.911.000
1.000 gr Rp1.935.036.000 Rp1.761.823.000

Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 gr Rp1.048.000 Rp889.000
1 gr Rp1.938.000 Rp1.779.000
2 gr Rp3.845.000 Rp3.558.000
5 gr Rp9.501.000 Rp8.896.000
10 gr Rp18.903.000 Rp17.792.000
25 gr Rp47.163.000 Rp44.263.000
50 gr Rp94.131.000 Rp88.527.000
100 gr Rp188.187.000 Rp177.054.000
250 gr Rp470.329.000 Rp440.455.000
500 gr Rp939.549.000 Rp880.911.000

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

