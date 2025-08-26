Bisnis Indonesia Premium
Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok

Indeks Bisnis-27 turun 1,15% pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025), dengan saham DSNG dan bank jumbo BBCA-BBRI kompak melemah.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:44
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 1,15% ke level 532,37 dengan 19 dari 27 saham konstituen mengalami penurunan.
  • Saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan beberapa bank besar seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengalami penurunan signifikan.
  • Beberapa saham konstituen seperti PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mencatatkan kenaikan, sementara dua saham lainnya stagnan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Saham konstituen indeks seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) melorot.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.20 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 1,15% ke level 532,37 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 531,88 hingga 538,78 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 19 saham yang mencatatkan pelemahan atau di zona merah, enam saham bergerak menguat, dan sisanya dua saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja jeblok adalah DSNG, turun 5,36% pada pembukaan perdagangan hari ini.

Deretan saham bank jumbo yang juga konstituen indeks pun kompak melorot. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya turun 0,88%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) turun 1,12%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) turun 0,71%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) turun 0,81%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang mencatatkan pelemahan harga saham antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 0,88%, PT Astra Internasional Tbk. (ASII) turun 3,04%, dan PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 1,76%.

Lalu, harga saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,67%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 0,3%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 1,27%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,38%, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 1,85%.

Selain itu, harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 1,74%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 1,79%, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 1,83%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 2,42%, serta PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 0,1%.

Sementara, saham konstituen indeks Bisnis-27 lainnya menguat, di antaranya PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,4%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,05%, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,94%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,53%, PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 1,46%, dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 0,91%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) serta PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA).

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok
