Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok

Indeks Bisnis-27 turun 1,15% pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025), dengan saham DSNG dan bank jumbo BBCA-BBRI kompak melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Saham konstituen indeks seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) melorot.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.20 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 1,15% ke level 532,37 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 531,88 hingga 538,78 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 19 saham yang mencatatkan pelemahan atau di zona merah, enam saham bergerak menguat, dan sisanya dua saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja jeblok adalah DSNG, turun 5,36% pada pembukaan perdagangan hari ini.

Deretan saham bank jumbo yang juga konstituen indeks pun kompak melorot. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya turun 0,88%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) turun 1,12%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) turun 0,71%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) turun 0,81%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang mencatatkan pelemahan harga saham antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 0,88%, PT Astra Internasional Tbk. (ASII) turun 3,04%, dan PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 1,76%.

Lalu, harga saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,67%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 0,3%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 1,27%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,38%, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 1,85%.

Selain itu, harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 1,74%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 1,79%, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 1,83%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 2,42%, serta PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 0,1%.

Sementara, saham konstituen indeks Bisnis-27 lainnya menguat, di antaranya PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,4%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,05%, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,94%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,53%, PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 1,46%, dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 0,91%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) serta PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA).

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.