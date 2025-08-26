Bisnis Indonesia Premium
Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Harga buyback emas Antam hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, naik Rp3.000 menjadi Rp1.778.000 per gram. Transaksi di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:50
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam pada Selasa, 26 Agustus 2025, tercatat sebesar Rp1.778.000 per gram, naik Rp3.000 dari hari sebelumnya.
  • Emas Antam yang dijual kembali harus memiliki sertifikat LBMA dan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk transaksi buyback emas, sesuai dengan peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025), tercatat sebesar Rp1.778.000 per gram. Angka tersebut naik Rp3.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback PPh 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak
0,5 gr Rp889.000 - - Rp889.000
1 gr Rp1.778.000 - - Rp1.778.000
2 gr Rp3.556.000 - - Rp3.556.000
5 gr Rp8.890.000 - - Rp8.890.000
10 gr Rp17.780.000 Rp26.000 Rp10.000 Rp17.744.000
50 gr Rp88.900.000 Rp132.000 Rp10.000 Rp88.758.000
100 gr Rp177.800.000 Rp264.000 Rp10.000 Rp177.526.000
500 gr Rp889.000.000 Rp1.318.000 Rp10.000 Rp887.672.000
1.000 gr Rp1.778.000.000 Rp2.636.000 Rp10.000 Rp1.775.354.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

