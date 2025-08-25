Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

BEI buka kode domisili investor, tingkatkan transparansi dan likuiditas pasar saham. Kebijakan ini mendukung strategi investasi dan kepercayaan investor.
Dionisio Damara Tonce,Annisa Kurniasari Saumi
Dionisio Damara Tonce & Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:08
Share
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memperluas distribusi data perdagangan dengan menyertakan ringkasan informasi kode domisili investor sejak akhir sesi I perdagangan, mulai Senin (25/8/2025). Kebijakan ini diyakini dapat memberi dampak positif terhadap transparansi dan likuiditas pasar saham.

Sebelumnya, ringkasan data perdagangan, termasuk domisili investor, hanya tersedia pada akhir perdagangan harian. Kini, pelaku pasar bisa mengakses informasi lebih cepat di tengah hari untuk mendukung strategi investasi.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyebut langkah tersebut sejalan dengan misi BEI meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperkuat kepercayaan investor.

“Penyempurnaan distribusi data ini sejalan dengan misi BEI untuk terus meningkatkan layanan kepada pelaku pasar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025.

Adapun data yang kini dibuka di akhir sesi I mencakup ringkasan aktivitas transaksi berdasarkan domisili investor, data indeks, serta rekapitulasi berdasarkan tipe investor. Formatnya sama dengan distribusi akhir perdagangan sehingga tidak menimbulkan kendala teknis bagi anggota bursa.

Dampak ke Pasar: Transparansi dan Likuiditas

Baca Juga

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai pembukaan data domisili menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat memberi kenyamanan lebih bagi investor ritel maupun institusi.

Namun, Rudiyanto menekankan, untuk mendorong transaksi lebih jauh, BEI juga perlu mengevaluasi aturan free float. Saat ini, porsi minimal saham publik di Indonesia masih 7,5%, jauh lebih rendah dibandingkan bursa global.

“Meningkatkan jumlah saham free float ke 15%–20% akan lebih baik untuk memperluas partisipasi investor,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya juga menilai kebijakan pembukaan kode broker dan domisili bisa menjadi stimulus positif. Namun, dampaknya baru optimal bila dibarengi penguatan regulasi, literasi, dan digitalisasi pasar modal.

“Edukasi dan penyederhanaan proses transaksi sangat penting agar manfaat transparansi ini benar-benar terasa,” tambahnya.

Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menambahkan, kebijakan BEI yang membuka akses informasi diyakini mampu menarik kembali minat investor di tengah volatilitas pasar.

“Setiap kebijakan yang dikeluarkan BEI tentu akan dievaluasi. Apabila kode Anggota Bursa kembali dibuka, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik,” ujarnya.

Menurut Nico, transparansi bukan hanya soal membuka data, melainkan juga memberi ruang bagi investor untuk menunggangi volatilitas, alih-alih menjauhinya.

Dengan keterbukaan data yang lebih cepat, pelaku pasar kini dapat menilai dinamika transaksi berdasarkan domisili investor secara real time. Hal ini diharapkan mendorong analisis lebih komprehensif dan strategi investasi yang lebih tepat waktu.

Pada akhirnya, kebijakan BEI ini bukan hanya tentang distribusi data, melainkan langkah menuju ekosistem pasar modal yang lebih likuid, transparan, dan berdaya saing dengan bursa global.

IHSG Dibuka Tancap Gas

Seiring dengan dibukanya kode domisili per akhir sesi I perdagangan, IHSG dibuka menguat ke level 7.934,47 pada Senin (25/8/2025). Kenaikan ini seturut dengan lompatan pertumbuhan saham bank BUMN, yakni BBNI, BBRI, dan BMRI. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,96% atau 75,62 poin menuju posisi 7.934,47 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.919,80 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.938,94.

Tercatat, sebanyak 351 saham menguat, 104 saham turun, dan 190 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.278 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan kenaikan 2,51% ke Rp4.500, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menguat 2,20% ke Rp4.190.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meningkat sebesar 1,64% menjadi Rp4.970 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga tumbuh sebesar 1,41% menjadi Rp1.795.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) yang naik 18,52% ke Rp128 dan saham PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE) meningkat 9,32% ke Rp258.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce & Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
45 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OJK Dukung Rencana BEI Buka Kode Domisili untuk Tingkatkan Likuiditas

OJK Dukung Rencana BEI Buka Kode Domisili untuk Tingkatkan Likuiditas

BEI Segera Buka Kode Domisili, Kode Broker Menyusul?

BEI Segera Buka Kode Domisili, Kode Broker Menyusul?

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

BEI Tutup Perdagangan 18 Agustus 2025, Libur Cuti Bersama Kemerdekaan RI

BEI Tutup Perdagangan 18 Agustus 2025, Libur Cuti Bersama Kemerdekaan RI

BEI Catat Investor Saham di Pasar Modal RI Tembus 7,49 Juta per Agustus 2025

BEI Catat Investor Saham di Pasar Modal RI Tembus 7,49 Juta per Agustus 2025

Selesai Akuisisi, First Resources Lanjutkan Tender Wajib ANJT Rp1.813 per Saham

Selesai Akuisisi, First Resources Lanjutkan Tender Wajib ANJT Rp1.813 per Saham

Perusahaan Prajogo Pangestu Jual Saham BREN untuk Tambah Free Float

Perusahaan Prajogo Pangestu Jual Saham BREN untuk Tambah Free Float

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed Dorong Reli Bursa Asia
Bursa & Saham
18 menit yang lalu

Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed Dorong Reli Bursa Asia

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk
Bursa & Saham
51 menit yang lalu

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk

Tambah Produk, Hassana Boga (NAYZ) Incar Pertumbuhan Kinerja
Korporasi
55 menit yang lalu

Tambah Produk, Hassana Boga (NAYZ) Incar Pertumbuhan Kinerja

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
22 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

4

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

5

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

4

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

5

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat