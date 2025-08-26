Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Dibuka Perkasa di Level Rp16.259 per Dolar AS

Rupiah dibuka menguat 0,56% ke Rp16.259 per dolar AS pada 26 Agustus 2025, didorong oleh sentimen global dan domestik.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:23
Share
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Apresiasi rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan kali ini cukup agresif dibanding beberapa mata uang negara Asia lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.06 WIB, rupiah dibuka menguat 0,56% atau 91,5 poin ke Rp16.259 per dolar AS. Sebaliknya, indeks dolar AS melemah 0,17% ke 98,26.

Dari data yang dihumpun Bloomberg, mayoritas mata uang Asia dibuka menguat terhadap dolar AS. Misalnya, yen Jepang terapresiasi 0,32%, dolar Hongkong menguat 0,03%, dolar Singapura menguat 0,09%, yuan China menguat 0,01%, dan baht Thailand terapresiasi 0,07%.

Sebaliknya, dolar Taiwan dibuka melemah 0,08%, won Korea Selatan melemah 0,02%, peso Philipina melemah 0,08%, rupee India terdepresiasi 0,06%, sedangkan ringgit Malaysia dibuka melemah 0,13% terhadap dolar AS.

Mengutip Trading Economics, rupiah diperkirakan akan berada di level Rp16.316,09 per dolar pada akhir kuartal III/2025.

"Ke depannya, kami memperkirakan rupiah akan diperdagangkan pada level Rp16.537 dalam 12 bulan ke depan," tulis laporan tersebut, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga

Dalam sebulan terakhir rupiah telah terapresiasi 0,90%, tetapi dalam 12 bulan terakhir terdepresiasi sebesar 5,03%. Rupiah bahkan sempat terpuruk ke level Rp17.107 per dolar AS pada April 2025 lalu.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pemecatan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Lisa Cook oleh Presiden AS Donald Trump telah memicu kekhawatiran tentang independensi Fed dan kemampuannya untuk melakukan kebijakan moneter tanpa campur tangan politik. 

Analis menyebut bahwa pemecatan Cook dapat meningkatkan kemungkinan pemotongan suku bunga lebih awal, karena Trump telah berulang kali menekan bank sentral untuk menurunkan biaya pinjaman. 

"Pasar sekarang memperkirakan probabilitas 83%, bahwa The Fed akan memberikan pemotongan suku bunga 25 basis poin pada September. Investor juga mengalihkan perhatian mereka pada data ekonomi yang akan datang," tulisnya.

Sebelumnya, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen luar negeri yang mempengaruhi pergerakan rupiah pada perdagangan beberapa waktu ke depan adalah keputusan bank sentral AS yang akan mengumumkan suku bunga The Fed pada September.

Ibrahim mengatakan sejumlah pejabat The Fed berencana untuk mempertahankan suku bunga karena kondisi inflasi AS yang masih tinggi.

"Namun, di sisi lain manufaktur AS juga mengalami kenaikan. Indikasi ini yang membuat dolar mengalami penguatan," kata Ibrahim.

Sementara dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan pasar juga menyoroti kasus korupsi yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenzer. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sentimen negatif bagi mata uang rupiah.

"Ini yang membuat sedikit kegaduhan karena banyak sekali media asing yang mencermati kondisi kabinet Prabowo Gibran. Ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pesta Cuan BlackRock & Vanguard di Emiten Emas Bakrie Salim BRMS Agustus 2025
Premium
19 menit yang lalu

Pesta Cuan BlackRock & Vanguard di Emiten Emas Bakrie Salim BRMS Agustus 2025

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
2 jam yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Investor Menanti Data Inflasi AS, Harga Emas Terkoreksi

Investor Menanti Data Inflasi AS, Harga Emas Terkoreksi

Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

Investor Asing Serbu Saham BBRI, TLKM, ASII Cs

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (25/8) Ditutup Menguat ke Rp16.259 per Dolar AS

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (25/8) Ditutup Menguat ke Rp16.259 per Dolar AS

Kurs Dolar AS Hari Ini (25/8) di Bank Mandiri, BNI, BCA dan BRI

Kurs Dolar AS Hari Ini (25/8) di Bank Mandiri, BNI, BCA dan BRI

Sinyal Dovish The Fed, Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.257 per Dolar AS

Sinyal Dovish The Fed, Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.257 per Dolar AS

Rupiah Ditutup Merosot ke Level Rp16.350 saat Dolar AS Perkasa

Rupiah Ditutup Merosot ke Level Rp16.350 saat Dolar AS Perkasa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025
Emas
28 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 26 Agustus 2025

Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok
Bursa & Saham
34 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Melorot, Saham DSNG hingga Bank Jumbo Jeblok

Manuver TP Rachmat Lepas 10,96 Juta Saham TAPG Jelang Rebalancing Indeks MSCI
Korporasi
45 menit yang lalu

Manuver TP Rachmat Lepas 10,96 Juta Saham TAPG Jelang Rebalancing Indeks MSCI

Rupiah Dibuka Perkasa di Level Rp16.259 per Dolar AS
Kurs
56 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Perkasa di Level Rp16.259 per Dolar AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

4

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

5

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Indonesia Targetkan Rehabilitasi 769.824 Ha Mangrove di 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

4

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

5

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal