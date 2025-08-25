Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sinyal The Fed Pompa IHSG Hari Ini, Potensi Masuk Dana Asing Makin Terbuka

IHSG berpotensi naik dengan sinyal The Fed akan memangkas suku bunga AS pada September 2025, menarik dana asing ke pasar saham Indonesia.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:22
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi meraih katalis positif dari sinyal dovish The Fed yang mengisyaratkan pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) pada September 2025.  

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan indeks komposit parkir di level 7.938,83 atau tumbuh 1,02% pada perdagangan sesi I, Senin (25/8/2025). Total, sebanyak 24,21 miliar saham diperdagangkan dengan nilai turnover Rp10,68 triliun. 

Kenaikan ini terjadi setelah IHSG melemah 0,50% ke level 7.858,85 selama perdagangan 19-22 Agustus 2025. Rata-rata nilai transaksi harian juga turun menjadi Rp17,92 triliun dan kapitalisasi pasar melemah 0,81% menjadi Rp14.131 triliun.

Seiring hal itu, nilai beli bersih asing di pasar saham turut melambat secara mingguan. Melansir data otoritas bursa, asing membukukan net buy senilai Rp2,73 triliun selama sepekan, menurun tajam dari Rp6,67 triliun pada minggu sebelumnya. 

Namun, akhir pekan lalu, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September 2025 di Jackson Hole, seiring meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja meskipun inflasi masih menjadi perhatian. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi sentimen positif bagi IHSG. Sebab, suku bunga AS yang lebih rendah membuat imbal hasil obligasi AS turun, sehingga investor global cenderung mencari return lebih tinggi ke emerging market

Baca Juga

Hasilnya, sederet saham bank dengan kapitalisasi jumbo kompak menguat hingga perdagangan sesi I. Saham BBRI mencatat kenaikan 2,93%, diikuti BBNI sebesar 2,05%, saham BMRI tumbuh 1,64%, sementara BBCA menguat 0,30%. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - TradingView

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan reli saham perbankan saat ini menjadi motor penguatan indeks komposit seturut dengan meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan AS.  

“Dinamika ini terutama dipengaruhi oleh ekspektasi penurunan suku bunga acuan, baik dari The Fed yang diproyeksikan dimulai September maupun dari Bank Indonesia,” ujar Nafan saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) di luar ekspektasi kembali memangkas BI Rate menjadi 5% pada Agustus 2025. Secara kumulatif, bank sentral telah menurunkan suku bunga sebanyak 100 basis poin sejak awal tahun. Keputusan ini disebut mencerminkan sikap proaktif BI dalam memitigasi dan menerapkan langkah forward looking.

Kendati demikian, sejumlah faktor risiko tetap membayangi IHSG ke depan. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara quarter on quarter (QoQ) pada kuartal III/2025, yang diperkirakan lebih rendah. 

Adapun konsumsi domestik juga masih melemah. Untuk itu, Nafan menyatakan kontribusi investasi menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan ekonomi. 

“Kontribusi investasi diharapkan bisa menopang pertumbuhan agar tetap 5%. Namun, proyeksi IMF terbaru masih menempatkan pertumbuhan Indonesia di bawah 5%, lebih rendah dari target 5,2% di dalam RAPBN 2026. Ini menjadi tantangan,” kata Nafan.

Dari sisi global, dia menilai kebijakan The Fed masih terbilang hati-hati. Bank sentral AS diperkirakan hanya memangkas suku bunga acuan sebesar 20 basis poin. Padahal, peluang untuk pemangkasan lebih dalam dinilai masih terbuka. 

Menurut Nafan, ketidakpastian arah kebijakan moneter AS menjadi risiko headwinds bagi pasar lantaran investor relatif membutuhkan kepastian, termasuk soal minimnya intervensi politik terhadap kebijakan The Fed. 

“Komitmen pemerintah melalui KSSK dan elite politik juga penting untuk memitigasi risiko-risiko krusial ini. Tujuannya agar momentum net buy bisa terjaga,” tuturnya.

Nafan menilai momentum net buy asing berpeluang terjaga apabila The Fed benar-benar menurunkan suku bunga acuan pada September 2025. Mirae Asset memperkirakan IHSG akan bergerak di kisaran 7.680–8.225 pada kuartal III/2025. 

 

________________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025
Premium
2 menit yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich
Premium
32 menit yang lalu

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

BEI Buka Data Kode Domisili, Pasar Saham RI Kian Terdongkrak?

BEI Buka Data Kode Domisili, Pasar Saham RI Kian Terdongkrak?

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

Mengenal Kode Domisili Investor dan Fungsinya di Pasar Modal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (25/8) Ditutup Menguat ke Rp16.259 per Dolar AS
Kurs
3 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (25/8) Ditutup Menguat ke Rp16.259 per Dolar AS

Sinyal The Fed Pompa IHSG Hari Ini, Potensi Masuk Dana Asing Makin Terbuka
Rekomendasi
9 menit yang lalu

Sinyal The Fed Pompa IHSG Hari Ini, Potensi Masuk Dana Asing Makin Terbuka

Dua Broker Saham Dapat Lampu Hijau Pembiayaan Transaksi Short Selling
Bursa & Saham
39 menit yang lalu

Dua Broker Saham Dapat Lampu Hijau Pembiayaan Transaksi Short Selling

PT PP Garap Proyek PLTGU Batam, Kontrak Baru Tembus Rp14,78 Triliun
Korporasi
39 menit yang lalu

PT PP Garap Proyek PLTGU Batam, Kontrak Baru Tembus Rp14,78 Triliun

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Anak Usaha Waskita Karya (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat