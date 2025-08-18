Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor asing meningkatkan pembelian saham di BEI, mendorong IHSG mendekati level 8.000 dengan net buy Rp6,67 triliun pada Agustus 2025.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:51
Share
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing kembali memborong saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai beli bersih atau net buy mencapai Rp6,67 triliun sepanjang periode 11-15 Agustus 2025, meningkat drastis dari pekan sebelumnya.

Arus modal tersebut menjadi salah satu penopang utama reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hampir menyentuh level psikologis 8.000.

Berdasarkan data BEI, IHSG menguat 4,84% selama sepekan ke 7.898,37 pada Jumat (15/8/2025) setelah sempat mencetak level tertinggi intraday 8.017. Kapitalisasi pasar pun naik 5,11% secara mingguan menjadi Rp14.247 triliun.

Baca Juga : Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Kenaikan indeks komposit seturut dengan derasnya aksi akumulasi asing. Tercatat, total pembelian investor asing mencapai Rp46,15 triliun dengan penjualan Rp39,47 triliun pekan lalu. Alhasil, total beli bersih mencapai Rp6,67 triliun, meningkat dari pekan sebelumnya yang sebesar Rp124,22 miliar.

Seiring hal tersebut, emiten BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi saham yang paling banyak diburu asing dengan catatan nilai bersih mencapai Rp2,3 triliun. Posisinya disusul saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang membukukan net buy senilai Rp1,64 triliun.

Sementara itu, asing juga mencatatkan beli bersih saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) sebesar Rp1,33 triliun dan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengakumulasikan net buy asing senilai Rp769,7 miliar.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa konsistensi aksi beli asing pada Agustus terjadi ketika IHSG berhasil menguji level tertinggi di kisaran 8.000.

Padahal, pada kuartal I/2025, indeks komposit sempat tertekan oleh dinamika global, terutama oleh pemilu Amerika Serikat dan kebijakan Donald Trump.

“Dengan masuknya arus asing pada Agustus, peluang IHSG untuk bullish semakin terbuka,” ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, katalis positif ke depan datang dari proyeksi surplus transaksi berjalan kuartal II/2025. Surplus ini berpotensi memperkuat sentimen pasar, sekaligus menambah daya tarik IHSG bagi investor asing.

Secara teknikal, lanjutnya, tren utama IHSG masih bullish dan tergolong dalam secular uptrend. Nafan menyebutkan bahwa koreksi yang mungkin terjadi akan lebih bersifat penurunan sementara, bukan pembalikan tren.

“Strategi portofolio yang rasional saat ini adalah akumulasi bertahap pada saham dengan prospek fundamental solid. Investor juga perlu melakukan realisasi profit dan menjalankan manajemen risiko secara efektif,” ujar Nafan.

Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
22 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
52 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

Multi Bintang (MLBI) Angkat Komisaris Baru dalam RUPSLB

Multi Bintang (MLBI) Angkat Komisaris Baru dalam RUPSLB

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI
Obligasi & Reksadana
6 menit yang lalu

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi
Bursa & Saham
31 menit yang lalu

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?
Bursa & Saham
47 menit yang lalu

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?
Bursa & Saham
59 menit yang lalu

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

3

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

3

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas