Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Trump dan Zelenskiy, Aset Emerging Market Menguat

Aset emerging market menguat jelang pertemuan Trump-Zelenskiy, investor pantau damai Rusia-Ukraina dan simposium The Fed untuk petunjuk suku bunga.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:48
Share
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/4/2025)./ JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/4/2025)./ JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Aset negara berkembang atau emerging market mengalami kenaikan tipis menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Adapun, investor asing terpantau mengurangi eksposurnya terhadap aset dolar AS sembari mencermati tanda-tanda kemajuan untuk damai antara Rusia dan Ukraina.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks saham pasar negara berkembang dari MSCI Inc. sempat naik hingga 0,6%, sebelum memangkas sebagian besar kenaikan tersebut pada pagi hari waktu Eropa, Senin (18/8/2025).

Indeks serupa untuk mata uang hampir tidak berubah dibandingkan Jumat (15/8/2025). Misalnya, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik setelah libur pasar lokal pada akhir pekan lalu.

Baca Juga : Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor di pasar negara berkembang juga terpantau berhati-hati menjelang simposium tahunan The Fed di Jackson Hole akhir pekan ini. Fokus tertuju ke Ketua Jerome Powell yang mungkin akan memberikan petunjuk mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga Fed pada September nanti.

“Ada lonjakan besar pada aset berisiko yang menyebabkan valuasinya semakin tinggi,” tulis analis Deutsche Bank AG yang dipimpin oleh Jim Reid dalam sebuah catatan, dikutip Bloomberg, Senin (18/8/2025).

Menurut Deutsche Bank, pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve bisa lebih dari 100 basis poin dalam 12 bulan ke depan, meskipun ada ekspektasi kenaikan inflasi.

Adapun, obligasi dolar Ukraina termasuk ke dalam jajaran aset dengan kinerja terbaik di pasar negara berkembang dan pasar perbatasan walau tetap menunjukkan volatilitas.

Tim Investasi UBS Global Wealth Management Mark Haefele terdengar lebih pesimistis melihat lebar jurang posisi dalam negosiasi dan tidak adanya perkembangan menentukan di medan perang Rusia dan Ukraina.

"Kami memperkirakan perang akan berlanjut hingga tahun depan," tulis tim yang dipimpin oleh Kepala Investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, dalam sebuah laporan.

Dia menyebut di setiap proses negosiasi kemungkinan akan berlangsung lama mengingat kurangnya rasa saling percaya dan perbedaan tujuan. Tak hanya itu, setiap kesepakatan kemungkinan akan disambut dengan kecurigaan oleh masing-masing pihak.

Sementara itu, pasar keuangan dan nilai tukar di Indonesia hari ini (18/8/2025) belum dibuka karena masih cuti bersama perayaan HUT ke-80 RI. Perdagangan akan kembali dibuka pada Selasa (19/8/2025).

Adapun, kehadiran investor asing makin terasa di Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 11-15 Agustus 2025, investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp6,67 triliun. Nilai ini jauh dibandingkan net buy pada pekan sebelumnya yang hanya Rp124,22 miliar.

Alhasil, sejak awal tahun ini nilai net sell investor asing di pasar saham Tanah Air kian berkurang menjadi Rp55,17 triliun. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai net buy paling jumbo dicatatkan investor asing pada Selasa (12/8/2025) senilai Rp2,20 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
1 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT ke-80 RI?

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT ke-80 RI?

Investor Asing Net Buy Rp1,30 Triliun Hari Ini (15/8) Tak Mampu Jaga Penguatan IHSG

Investor Asing Net Buy Rp1,30 Triliun Hari Ini (15/8) Tak Mampu Jaga Penguatan IHSG

BEI Menanti IPO Lighthouse, Berharap Tarik Masuk Dana Asing

BEI Menanti IPO Lighthouse, Berharap Tarik Masuk Dana Asing

Investor Asing Keluar di Saham Rp58,80 Triliun, Tapi Masuk di SBN Rp61,64 Triliun

Investor Asing Keluar di Saham Rp58,80 Triliun, Tapi Masuk di SBN Rp61,64 Triliun

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung
Komoditas
4 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen
Korporasi
15 menit yang lalu

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS
Kurs
1 jam yang lalu

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas