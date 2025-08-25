Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Energi Bersih & Digitalisasi Jadi Katalis Saham Unggulan 2025, BREN & DCII Masuk Radar

Sektor energi bersih dan digitalisasi diprediksi jadi katalis utama saham unggulan hingga 2025, dengan BREN dan DCII sebagai emiten potensial.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 06:40
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Sektor energi bersih dan digitalisasi diproyeksikan menjadi katalis utama saham unggulan hingga akhir 2025, dengan emiten seperti BREN dan DCII masuk radar.
  • Transisi energi dan isu Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi pendorong utama sektor energi bersih, sementara investasi cloud dan regulasi data lintas negara mendukung sektor digital.
  • Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang direvisi naik dan pelemahan dolar AS memberikan sentimen positif bagi pasar modal Indonesia, meskipun tantangan tarif perdagangan AS tetap ada.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis memproyeksikan sektor-sektor unggulan yang diperkirakan masih menjadi primadona pasar modal hingga akhir 2025.

Head Riset Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata memproyeksikan sektor-sektor yang dinilai prospektif hingga akhir tahun ini, terutama adalah energi dan mineral.

Menurutnya sejumlah emiten seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Amman Mineral Internasional Tbk. ( AMMN), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) diuntungkan oleh kebijakan hilirisasi dan kesepakatan dagang RI–AS.

Sektor berikutnya adalah farmasi dan alat kesehatan, seperti PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang berpotensi menggenjot ekspor ke pasar luar negeri.

Tak ketinggalan sektor pusat data dan infrastruktur digital seperti PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), PT DCI Indonesia Tbk.(DCII), PT Indointernet Tbk. (EDGE), yang mendapat angin segar dari peningkatan investasi cloud dan regulasi data lintas negara.

“Fokus investor kini tidak lagi hanya pada saham big caps, melainkan lebih selektif pada sektor-sektor tematik dengan katalis kuat. Momentum transisi energi dan digitalisasi akan menjadi penentu utama ke depan,”ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (24/8/2025).

Baca Juga

Sementara itu, melihat prospek semester II/2025, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menilai sektor energi bersih atau energi bersih akan menjadi primadona, dengan katalis utama transisi energi dan isu Environmental, Social, and Governance atau ESG.

Emiten seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO), dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dinilai berpotensi mencatatkan kinerja positif. 

Selain itu, saham-saham kawasan industri seperti PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) dan PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) diperkirakan akan diuntungkan dari proyek strategis pemerintah dan masuknya investasi asing baru.

Senior Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto menilai saat ini kondisi makroekonomi dan pasar modal pada semester II/2025 masih akan menantang. Faktor utamanya adalah kebijakan tarif perdagangan AS yang mulai berlaku pada Semester II/2025.

Saat ini, paparnya, data dan peristiwa yang terjadi beragam karena di tengah derasnya sentimen negatif tarif dagang AS ternyata ada beberapa sentimen positif yang membuatnya seimbang.

Beberapa sentimen positif itu adalah direvisi positifnya pertumbuhan ekonomi global, pelemahan dolar AS yang membuat rupiah menguat, dan ruang pemangkasan suku bunga acuan yang melebar.

"Dengan prediksi suku bunga turun, sektor emas dan perbankan masih akan diuntungkan karena pemangkasan suku bunga acuan yang sudah dilakukan akan segera berdampak pada penurunan suku bunga perbankan," terangnya.

Mempertimbangkan sentimen yang serimbang tersebut, dia juga memprediksikan pada akhir 2025 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan ditutup pada 6.900. Selain itu, instrumen obligasi juga diprediksi akan diuntungkan dari pemangkasan suku bunga tersebut karena dapat menekan imbal hasil (yield) yang mendorong kenaikan harga instrumen surat utang.

Prediksi pertumbuhan ekonomi dunia baru direvisi naik oleh Lembaga Moneter Internasional (IMF) menjadi 3,1% pada 2025 dan 2026, dari prediksi masing-masing sebelumnya pada level 2,8% dan 3%.

Hal itu disebabkan penundaan berlakunya tarif perdagangan luar negeri AS sehingga negara-negara di dunia mendorong aktivitas ekspor-impornya di awal (front loading). Indonesia, lanjut Rully, adalah salah satu negara dengan surplus perdagangan yang cukup tinggi yaitu US$4,3 miliar pada Mei dan US$4,1 miliar pada Juni 2025.

Namun, dia memprediksi berlakunya tarif oleh Presiden AS Donald Trump akan membuat aktivitas perdagangan dunia akan terpengaruh signifikan, tidak terkecuali Indonesia.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
57 menit yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
1 hari yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN

Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar
Rekomendasi
2 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025
Emas
13 menit yang lalu

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek
Emas
23 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
19 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan
Korporasi
36 menit yang lalu

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan