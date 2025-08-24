Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

IHSG diprediksi menguat ke 8.025-8.102. Analis rekomendasikan buy on weakness untuk saham EXCL, KLBF, dan NCKL, serta sell untuk BTPS.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 10:53
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • IHSG diprediksi berpotensi menguat ke level 8.025–8.102 meski ada kemungkinan koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831.
  • Analis merekomendasikan buy on weakness untuk saham EXCL, KLBF, dan NCKL dengan target harga masing-masing dan stop loss di level tertentu.
  • Saham BTPS direkomendasikan untuk sell on strength karena masih rawan melanjutkan koreksi ke rentang Rp1.215–Rp1.315.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan pekan lalu, Jumat (22/8/2025). Namun, pada perdagangan pekan depan, analis memprediksi bahwa IHSG berpotensi menguat untuk menguji level 8.025–8.102.

Adapun pada perdagangan terakhir, IHSG terkoreksi 0,40% ke level 7.858, dengan disertai tekanan jual. Secara teknikal, analis MNC Sekuritas menerangkan, saat ini, IHSG tengah berada di bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025–8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831,” tulis analis dalam risetnya, Minggu (24/8/2025).

Sejumlah saham yang direkomendasikan analis pada perdagangan pekan depan antara lain PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Pada perdagangan terakhir, saham EXCL menguat ke Rp2.930 per lembar, dengan didominasi oleh volume pembelian. Para analis memprediksi, posisi EXCL tengah berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5.

Dengan begitu, analis merekomendasikan buy on weakness terhadap saham EXCL di level Rp2.810–Rp2.870, dengan target harga Rp3.020 dan Rp3.110. Stop loss saham EXCL berada di level kurang dari Rp2.780 per lembar.

Baca Juga

Terhadap saham KLBF, kendati pada perdagangan terakhir terkoreksi 3,90% ke Rp1.355, tetapi analis masih merekomendasikan buy on weakness di level Rp1.295–Rp1.355, dengan target harga Rp1.440 dan Rp1.530.

Namun, sebab pada perdagangan kemarin Kalbe masih disertai dengan munculnya tekanan jual, para analis merekomendasikan stop loss Kalbe pada area di bawah Rp1.280 per lembar.

“Kami perkirakan, posisi KLBF sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (B),” katanya.

Di satu sisi, saham NCKL ditutup menguat 2,04% ke Rp1.000 pada perdagangan kemarin, dengan disertai munculnya volume pembelian. Para analis merekomendasikan buy on weakness pada area Rp925–Rp980, dengan target harga Rp1.025 dan Rp1.085. Namun, jika terjadi tekanan jual, stop loss saham ini ada di area kurang dari Rp905 per lembar.

Terakhir, analis merekomendasikan sell untuk saham PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS). Pasalnya, pada perdagangan terakhir, saham BTPS terkoreksi 1,72% ke Rp1.430 dan masih didominasi oleh tekanan jual dan secara teknikal, pergerakannya telah menembus MA20.

“Kami perkirakan, posisi BTPS saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave C dari wave (B), sehingga BTPS masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang Rp1.215–Rp1.315,” katanya.

Para analis merekomendasikan sell on strength untuk saham BTPS di area Rp1.445–Rp1.465 per lembar.

_________________   

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
4 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
18 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Simak Prediksi Analis Target IHSG hingga Akhir Tahun

Simak Prediksi Analis Target IHSG hingga Akhir Tahun

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan

IHSG Ditutup Turun ke 7.858,85 BBCA, TLKM, hingga CUAN Parkir di Zona Merah

IHSG Ditutup Turun ke 7.858,85 BBCA, TLKM, hingga CUAN Parkir di Zona Merah

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas

Grup Astra Rancang Strategi Baru, Saham ASII hingga AALI Memanas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL
Bursa & Saham
24 menit yang lalu

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
2 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
2 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?
Rekomendasi
6 jam yang lalu

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Simak Prediksi Analis Target IHSG hingga Akhir Tahun
Bursa & Saham
8 jam yang lalu

Simak Prediksi Analis Target IHSG hingga Akhir Tahun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

2

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

3

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

4

Mayora (MYOR) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga Tembus 6,70%

5

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Madu Lebah Liar Seulawah Aceh Laris di Pasar Sumatra
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

2

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

3

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

4

Mayora (MYOR) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga Tembus 6,70%

5

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan