Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Cikarang Listrindo (POWR) mendirikan anak usaha baru, PT Alami Energi Lestari, untuk memperkuat ekspansi di sektor energi terbarukan, mendukung transisi energi hijau.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 07:05
Share
Ilustrasi warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ilustrasi warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) mendirikan anak usaha baru bernama PT Alami Energi Lestari (AEL) untuk memperkuat ekspansi di sektor energi terbarukan.
  • AEL, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Energi Baik Alami (EBA), akan fokus pada inisiatif energi terbarukan dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
  • POWR mengalami gangguan pasokan gas dari PT Pertamina EP dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dan telah mengambil langkah mitigasi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi pelanggan industri.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pembangkit listrik swasta PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) memperkuat ekspansi di sektor energi baru terbarukan (EBT) dengan mendirikan anak usaha baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi, anak perusahaan terkendali Cikarang Listrindo, PT Energi Baik Alami (EBA), resmi mendirikan entitas bernama PT Alami Energi Lestari (AEL) pada 8 Agustus 2025. Akta pendirian AEL telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 21 Agustus 2025.

AEL akan bergerak di berbagai aktivitas, termasuk kehutanan dan kegiatan pendukungnya, dengan fokus utama mendukung inisiatif energi terbarukan milik perseroan. AEL berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh EBA sebanyak 44.999 saham atau setara 99,998 persen.

Manajemen POWR menjelaskan pendirian AEL akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perseroan, terutama untuk pengembangan jangka panjang di sektor energi bersih.

“Pendirian anak perusahaan ini akan mendukung pengembangan berkelanjutan Cikarang Listrindo di bidang energi terbarukan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/8/2025).

Cikarang Listrindo saat ini berfokus pada kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi energi listrik kepada konsumen industri di kawasan Cikarang. Dengan pendirian AEL, perseroan menegaskan komitmennya dalam transisi menuju energi hijau sejalan dengan arah kebijakan energi nasional dan tren global dekarbonisasi.

Cikarang Listrindo Tbk. - TradingView

Gangguan Pasokan GAS

Pada perkembangan lain, PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) melaporkan telah terjadi gangguan pasokan dari pemasok gas perseroan PT Pertamina EP dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Sekretaris Perusahaan POWR Rani Maheswari Miraza memaparkan saat ini terjadi gangguan pasokan gas dari pemasok gas perseroan. Adapun, POWR mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP (PEP) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) berdasarkan kontrak pasokan gas yang berlaku masing-masing hingga Desember 2029 dan Maret 2035.

Adapun, terjadi insiden dan penutupan tak terencana (unplanned shutdown) di area Stasiun Pengumpul Field Subang yang dioperasikan Pertamina EP. Kondisi itu pun berdampak ke pasokan gas bumi seluruh pelanggan PEP Jawa bagian barat, termasuk POWR.

Sementara itu, pada 10 Agustus 2025 juga perseroan mendapat informasi awal dari PGAS terkait dengan kondisi penurunan tekanan penyaluran gas ke POWR. Selanjutnya, pada 13 Agustus 2025, PGN memberikan pemberitahuan resmi berikutnya terkait masalah tekanan kritis pada jaringan South
Sumatera West Java (SSWJ). Kondisi itu mengindikasikan adanya potensi penurunan tekanan gas yang disuplai ke pembangkit listrik POWR.

"Sebagai tanggapan, kami segera mengambil langkah mitigasi dengan memanfaatkan bahan bakar lainnya, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi pelanggan industri tanpa gangguan, hingga pasokan gas dari PEP dan PGN kembali normal," tulis Rani dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (14/8/2025).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
57 menit yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
1 hari yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Cek Rekening! 6 Emiten Bayar Dividen Hari Ini, Nilainya Capai Rp2,75 Triliun

Cek Rekening! 6 Emiten Bayar Dividen Hari Ini, Nilainya Capai Rp2,75 Triliun

12 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada BRIS, INCO hingga CITA

12 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada BRIS, INCO hingga CITA

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar
Rekomendasi
2 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025
Emas
14 menit yang lalu

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek
Emas
24 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Bursa Asia Diproyeksi Menguat Merespons Pidato Dovish Powell di Jackson Hole

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
19 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan
Korporasi
37 menit yang lalu

Cikarang Listrindo (POWR) Dirikan Anak Usaha Baru di Sektor Energi Terbarukan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

2

Target Saham ACES di Tengah Daya Beli Lesu hingga Persaingan Ketat

3

IHSG Bidik Level 8.000 Lagi: Cermati Saham EXCL, KLBF hingga NCKL

4

Alasan BRI Danareksa Revisi Target Harga Saham Siloam (SILO) usai Laba Bersih Melesat

5

AZKO (ACES) Bicara Prospek Kinerja 2026, Asumsi Makro Jadi Acuan