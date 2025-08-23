Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

IHSG melemah 0,50% pekan ini, dipengaruhi sektor industri naik 4,68% dan transportasi 3,85%, sementara infrastruktur turun 1,79% dan energi 1,04%.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 15:10
Share
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja indeks sektoral saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan 19 Agustus 2025 hingga 22 Agustus 2025 bergerak berlawanan arah dengan industri dan transportasi memimpin penguatan sedangkan infrastruktur serta energi melemah. 

Data BEI mencatat sektor industri meraih kenaikan tertinggi sebesar 4,68% selama sepekan. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada sektor transportasi dan logistik yang melonjak 3,85% dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Sektor properti dan real estat turut menguat 2,81% seturut dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5% pada Agustus 2025.

Selanjutnya, saham konsumer non-siklikal menguat 2,61% dan kesehatan 1,32%. Sektor teknologi juga membukukan pertumbuhan sebesar 1,39%

Namun, di sisi lain, sektor infrastruktur terkontraksi sebesar 1,79% sehingga menjadi pemberat terbesar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu. Adapun, sektor energi turut membebani indeks komposit lewat koreksi 1,04%.

IHSG sendiri mencatat pelemahan sebesar 0,50% selama sepekan dan ditutup pada level 7.858,85 dari sebelumnya di 7.898,37. Rata-rata nilai transaksi harian juga turun menjadi Rp17,92 triliun. Akibatnya, kapitalisasi pasar BEI turun 0,81% secara mingguan menjadi Rp14.131 triliun. 

Baca Juga

Untuk perdagangan pekan depan, Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan IHSG berpotensi menguji level support 7.800-7.850.

Secara teknikal, lanjutnya, terlihat penyempitan slope garis MACD dan garis sinyal yang berpotensi membentuk death cross. Indikator Stochastic RSI juga masih menunjukkan pelemahan, disertai peningkatan volume jual.

“Meski demikian IHSG masih mampu bertahan di atas support 7.850, sehingga diperkirakan indeks komposit akan menguji level 7.800 jika breakdown dari level 7.850,” ujar Valdy dalam publikasi riset, Sabtu (23/8/2025).

Adapun saham-saham pilihan Phintraco Sekuritas pada pekan depan meliputi PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
1 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
5 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Aksi Net Buy Investor Asing di BEI Sepekan Menyusut jadi Rp2,73 Triliun, IHSG Masuk Zona Merah

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan

Kode Powell Dongkrak Rapor Kinerja Wall Street Akhir Pekan

IHSG Pekan Ini: Saham DSSA Milik Sinarmas, IMJS Grup Salim, hingga RAJA Milik Happy Hapsoro Paling Boncos

IHSG Pekan Ini: Saham DSSA Milik Sinarmas, IMJS Grup Salim, hingga RAJA Milik Happy Hapsoro Paling Boncos

Top Gainers IHSG Pekan Ini, Saham Afiliasi Astra (ACST) hingga Tommy Soeharto (HUMI) Paling Cuan

Top Gainers IHSG Pekan Ini, Saham Afiliasi Astra (ACST) hingga Tommy Soeharto (HUMI) Paling Cuan

Saham WIRG Meroket 77,60% Sebulan

Saham WIRG Meroket 77,60% Sebulan

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya
Komoditas
18 menit yang lalu

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto
Komoditas
2 jam yang lalu

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

Cek Saham ULTJ yang Diborong Sabana Prawirawidjaja hingga Agustus 2025

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan
Bursa & Saham
5 jam yang lalu

Ramalan JP Morgan Saat Grup Astra Topang LQ45 Pekan Ini, Saham BBCA-TLKM jadi Penekan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

2

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

3

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware

4

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh

5

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus dan Besaran Pajak Penjualannya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu, 23 Agustus Tembus Rp1,93 Juta per Gram

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Sabtu (23/8)

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

2

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

3

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware

4

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh

5

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis