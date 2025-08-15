Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Dibuka Menguat ke 7.961 Jelang Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG menguat 0,38% ke 7.961 jelang pidato Prabowo dan nota RAPBN 2026, dengan saham DCII dan AMMN memimpin kenaikan pada pembukaan.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:21
Share
Pegawai mengamati layar transaksi obligasi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati layar transaksi obligasi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat jelang pembacaaan nota keuangan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).  

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,38% atau 30,11 poin menuju posisi 7.961,36 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.956,67 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.971,32.

Tercatat, sebanyak 232 saham menguat, 144 saham turun, dan 224 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.401 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dengan kenaikan 4,15% ke Rp350.625, dan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tumbuh 0,87% ke Rp8.675.

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK - TradingView

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meningkat sebesar 0,82% menjadi Rp4.890 dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga tumbuh sebesar 0,74% menjadi Rp4.090 per saham. 

Di sisi lain, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mencatatkan penurunan sebesar 2,34% menjadi Rp3.340 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) melemah 1,09% menuju posisi Rp1.810 per saham.

Baca Juga

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT Equity Development Investment Tbk. (GSMF) yang naik 21,33% ke Rp91 dan saham PT Pakuan Tbk. (UANG) meningkat 16,51% ke Rp494.

Adapun saham dengan penurunan paling besar atau top losers dihuni oleh PT Gema Grahasarana Tbk. (GEMA) yang turun 8,46% menjadi Rp119, dan saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) turun sebesar 7,59%.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa secara teknikal, candle IHSG berbentuk white spinning top, masih di atas MA5 dan MA20, indikator MACD golden cross. 

“Dengan demikian, kami proyeksikan hari ini IHSG akan mengalami penguatan. Saham pilihan hari ini meliputi PGEO, DEWA, BREN, dan INDF,” ujarnya dalam publikasi riset harian, Jumat (15/8/2025). 

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai IHSG diproyeksikan masih dalam tren penguatan pada hari ini, saat momen pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto serta nota keuangan RAPBN 2025. 

Secara teknikal, IHSG telah membentuk gap dan mencatatkan rekor tertinggi baru. Indikator MACD dan stochastic RSI masih mengindikasikan potensi upside lanjutan. Volume beli juga mengalami kenaikan, meskipun mulai terdapat indikasi adanya distribusi.  

“Investor juga mencermati pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2026 [15/8/2025]," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas pada Jumat (15/8/2025). 

Meskipun IHSG diperkirakan masih berpeluang menguat, namun perlu diwaspadai adanya profit taking jangka pendek menjelang libur akhir pekan.  

Dari luar negeri, investor masih berantusias akan potensi penurunan suku bunga The Fed. Investor juga akan mencermati beberapa data ekonomi dari China, seperti industrial production per Juli 2025 yang diperkirakan melambat. Data retail sales dari China periode Juli juga diperkirakan melambat. 

Phintraco Sekuritas memproyeksikan indeks komposit bergerak uji resistance 8.000 pada perdagangan hari ini, pivot 7.970, dan support 7.900. 

 

________________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
9 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
39 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

IHSG Hari Ini (15/8) Mampu Sentuh 8.000? Investor Pantau Pidato Kenegaraan Prabowo

IHSG Hari Ini (15/8) Mampu Sentuh 8.000? Investor Pantau Pidato Kenegaraan Prabowo

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

Gerak Dinamis Saham Emiten Keluarga BUMN Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Gerak Dinamis Saham Emiten Keluarga BUMN Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45 Setelah IHSG ATH

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45 Setelah IHSG ATH

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
Kurs
18 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia
Korporasi
25 menit yang lalu

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025