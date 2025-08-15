IHSG Dibuka Menguat ke 7.961 Jelang Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG menguat 0,38% ke 7.961 jelang pidato Prabowo dan nota RAPBN 2026, dengan saham DCII dan AMMN memimpin kenaikan pada pembukaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat jelang pembacaaan nota keuangan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,38% atau 30,11 poin menuju posisi 7.961,36 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.956,67 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.971,32.

Tercatat, sebanyak 232 saham menguat, 144 saham turun, dan 224 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.401 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dengan kenaikan 4,15% ke Rp350.625, dan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tumbuh 0,87% ke Rp8.675.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meningkat sebesar 0,82% menjadi Rp4.890 dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga tumbuh sebesar 0,74% menjadi Rp4.090 per saham.

Di sisi lain, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mencatatkan penurunan sebesar 2,34% menjadi Rp3.340 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) melemah 1,09% menuju posisi Rp1.810 per saham.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT Equity Development Investment Tbk. (GSMF) yang naik 21,33% ke Rp91 dan saham PT Pakuan Tbk. (UANG) meningkat 16,51% ke Rp494.

Adapun saham dengan penurunan paling besar atau top losers dihuni oleh PT Gema Grahasarana Tbk. (GEMA) yang turun 8,46% menjadi Rp119, dan saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) turun sebesar 7,59%.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa secara teknikal, candle IHSG berbentuk white spinning top, masih di atas MA5 dan MA20, indikator MACD golden cross.

“Dengan demikian, kami proyeksikan hari ini IHSG akan mengalami penguatan. Saham pilihan hari ini meliputi PGEO, DEWA, BREN, dan INDF,” ujarnya dalam publikasi riset harian, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai IHSG diproyeksikan masih dalam tren penguatan pada hari ini, saat momen pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto serta nota keuangan RAPBN 2025.

Secara teknikal, IHSG telah membentuk gap dan mencatatkan rekor tertinggi baru. Indikator MACD dan stochastic RSI masih mengindikasikan potensi upside lanjutan. Volume beli juga mengalami kenaikan, meskipun mulai terdapat indikasi adanya distribusi.

“Investor juga mencermati pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2026 [15/8/2025]," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas pada Jumat (15/8/2025).

Meskipun IHSG diperkirakan masih berpeluang menguat, namun perlu diwaspadai adanya profit taking jangka pendek menjelang libur akhir pekan.

Dari luar negeri, investor masih berantusias akan potensi penurunan suku bunga The Fed. Investor juga akan mencermati beberapa data ekonomi dari China, seperti industrial production per Juli 2025 yang diperkirakan melambat. Data retail sales dari China periode Juli juga diperkirakan melambat.

Phintraco Sekuritas memproyeksikan indeks komposit bergerak uji resistance 8.000 pada perdagangan hari ini, pivot 7.970, dan support 7.900.

________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.