Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Hari Ini (15/8) Tembus 8.000 Saat Pidato Perdana Prabowo, Asing Masuk BBRI, BBCA, dan TLKM

IHSG tembus 8.017 saat pidato Prabowo, saham BBRI, BBCA, TLKM diborong asing. Net buy asing Rp4,86 triliun sepekan, didorong prospek positif dan valuasi atraktif.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:54
Share
IHSG mencapai rekor baru dengan tembus di level 8.000 pada perdagangan hari ini, Jumat (15/8/2025) pada sesi I./Bisnis-Patricia Yashinta Desy Abigail.
IHSG mencapai rekor baru dengan tembus di level 8.000 pada perdagangan hari ini, Jumat (15/8/2025) pada sesi I./Bisnis-Patricia Yashinta Desy Abigail.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan hari ini mencapai titik tertinggi baru di level 8.017,07 hari ini, Jumat, (15/8/2025). Level yang dicapai pada pukul 10.27 WIB ini terjadi saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya. 

Meski demikian, rekor baru ini tidak bertahan lama. Setelahnya IHSG mencari titik keseimbangan baru dan berbalik ke zona merah. Meski demikian, indeks berbalik hijau lagi pada pukul 10.48 WIB. Saham lapis kedua menjadi penggerak IHSG pagi ini.

Sementara itu, kemarin dana asing kembali meneruskan aliran deras ke pasar saham Indonesia dalam sepekan perdagangan terakhir jelang HUT RI ke-80. Sejumlah saham menjadi incaran asing seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing mencapai Rp827,17 miliar pada perdagangan kemarin, Kamis (14/8/2025).

Dalam sepekan perdagangan terakhir, net buy asing di pasar saham Indonesia mencapai Rp4,86 triliun. Meskipun, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing sebesar Rp56,48 triliun sepanjang tahun berjalan. 

Adapun, dalam sepekan perdagangan terakhir terdapat sejumlah saham yang paling banyak diburu asing atau mencatatkan net buy asing tinggi. Saham BBRI misalnya mencatatkan net buy asing sebesar Rp1,69 triliun dalam sepekan perdagangan terakhir. 

Baca Juga

Kemudian, saham TLKM mencatatkan net buy asing sebesar Rp1,47 triliun dalam sepekan perdagangan terakhir. Lalu, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan net buy asing sebesar Rp1,31 triliun.

Bank jumbo lainnya PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mencatatkan net buy asing sebesar Rp446 miliar. Selain itu, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mencatatkan net buy asing sebesar Rp337 miliar.

Seiring dengan mulai mengalirnya dana asing ke pasar saham Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) pun kinclong. IHSG mencatatkan penguatan 0,49% pada perdagangan kemarin, Kamis (14/8/2025) di level 7.931,25.

IHSG pun kokoh di zona hijau, menguat 12,02% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Track all markets on TradingView

Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer mengatakan bahwa mengacu pola sepanjang 2025 ini, salah satu pertimbangan investor asing melirik emiten adalah pada kualitas fundamental dan prospek jangka panjang masing-masing entitas. 

Miftahul juga melihat arus dana investor asing yang mulai masuk kembali ke saham seperti BBCA dan BBRI pada kuartal III/2025 didorong kombinasi antara valuasi yang kembali atraktif pasca koreksi.

"Proyeksinya, tren inflow ini bisa berlanjut jika kondisi makro tetap kondusif, Bank Indonesia menjaga atau bahkan mengkondusifkan level suku bunganya," ujar Miftahul pada beberapa waktu lalu. 

Sementara, Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai terdapat peluang masuknya dana asing ke pasar saham Indonesia seiring dengan ragam sentimen positif.

Dari sisi global, ekspektasi bahwa The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya pada kuartal IV/2025 telah memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia. Hal ini turut mendorong arus masuk dana asing, terutama ke saham-saham berkapitalisasi besar yang valuasinya mulai dianggap atraktif kembali.

"Kami memproyeksikan arus dana asing masih berpeluang positif di semester II/2025, meskipun tetap akan bersifat selektif dan sensitif terhadap perkembangan global seperti suku bunga dan tensi geopolitik," kata Felix kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium
13 menit yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
1 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Tembus 8.000 Saat Pidato Perdana Presiden Prabowo

IHSG Tembus 8.000 Saat Pidato Perdana Presiden Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

IHSG Dibuka Menguat ke 7.961 Jelang Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Dibuka Menguat ke 7.961 Jelang Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini (15/8) Mampu Sentuh 8.000? Investor Pantau Pidato Kenegaraan Prabowo

IHSG Hari Ini (15/8) Mampu Sentuh 8.000? Investor Pantau Pidato Kenegaraan Prabowo

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45 Setelah IHSG ATH

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45 Setelah IHSG ATH

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Hari Ini (15/8) Tembus 8.000 Saat Pidato Perdana Prabowo, Asing Masuk BBRI, BBCA, dan TLKM
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (15/8) Tembus 8.000 Saat Pidato Perdana Prabowo, Asing Masuk BBRI, BBCA, dan TLKM

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
Kurs
1 jam yang lalu

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia
Korporasi
1 jam yang lalu

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025