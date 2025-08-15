Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

MAPI dikabarkan akan membawa kembali Ace Hardware ke Indonesia setelah menandatangani perjanjian dengan Ace Hardware Corp.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dikabarkan akan membawa brand Ace Hardware ke Indonesia. Ace Hardware sebelumnya telah berkiprah di Indonesia lewat jalan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES).

Berdasarkan laporan Stockbit Sekuritas, MAPI telah menggelar earning call kinerja keuangan semester I/2025 dengan para analis pada Rabu (13/8/2025). Dalam earnings call itu, manajemen MAPI menjelaskan bahwa perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ace Hardware Corp untuk membawa merek peritel asal Amerika Serikat tersebut ke Indonesia.

"Namun, pembukaan toko Ace Hardware ini kemungkinan besar tidak akan dilakukan tahun ini dan akan dilakukan secara bertahap," tulis dalam laporan Stockbit Sekuritas pada kemarin, Kamis (14/8/2025).

Bisnis.com telah meminta konfirmasi kabar perjanjian kerja sama MAPI dengan Ace Hardware Corp tersebut. Namun, sampai berita ini ditulis, manajemen MAPI belum memberikan respons.

Di tengah kabar perjanjian kerja sama dengan Ace Hardware Corp, harga saham MAPI melesat 5,6% pada perdagangan kemarin, Kamis (14/8/2025) ke level Rp1.320 per saham.

Namun, harga saham MAPI masih di zona merah, melemah 6,38% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Sebagai informasi, merek Ace Hardware yang dikabarkan akan dibawa MAPI ke Tanah Air sebelumnya telah berkiprah melalui tangan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) d.h. PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES). Emiten peritel itu telah menjalankan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings sejak 1996.

Namun, ACES tidak lagi melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware dan berhenti memakai brand Ace Hardware lagi pada akhir 2024. ACES kemudian mengenalkan brand barunya AZKO sejak 1 Januari 2025. Nama baru AZKO kemudian akan mengganti merek sebelumnya, Ace Hardware Indonesia yang lisensinya telah berakhir.