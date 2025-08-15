Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

MAPI dikabarkan akan membawa kembali Ace Hardware ke Indonesia setelah menandatangani perjanjian dengan Ace Hardware Corp.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:43
Share
Wakil Presiden Direktur PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) Virendra Prakash Sharma memberikan pemaparan saat paparan publik perseroan di Jakarta, Kamis (27/6/2024). / JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Wakil Presiden Direktur PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) Virendra Prakash Sharma memberikan pemaparan saat paparan publik perseroan di Jakarta, Kamis (27/6/2024). / JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dikabarkan akan membawa brand Ace Hardware ke Indonesia. Ace Hardware sebelumnya telah berkiprah di Indonesia lewat jalan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES).

Berdasarkan laporan Stockbit Sekuritas, MAPI telah menggelar earning call kinerja keuangan semester I/2025 dengan para analis pada Rabu (13/8/2025). Dalam earnings call itu, manajemen MAPI menjelaskan bahwa perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ace Hardware Corp untuk membawa merek peritel asal Amerika Serikat tersebut ke Indonesia. 

"Namun, pembukaan toko Ace Hardware ini kemungkinan besar tidak akan dilakukan tahun ini dan akan dilakukan secara bertahap," tulis dalam laporan Stockbit Sekuritas pada kemarin, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga : IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Bisnis.com telah meminta konfirmasi kabar perjanjian kerja sama MAPI dengan Ace Hardware Corp tersebut. Namun, sampai berita ini ditulis, manajemen MAPI belum memberikan respons.

Di tengah kabar perjanjian kerja sama dengan Ace Hardware Corp, harga saham MAPI melesat 5,6% pada perdagangan kemarin, Kamis (14/8/2025) ke level Rp1.320 per saham.

Namun, harga saham MAPI masih di zona merah, melemah 6,38% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Baca Juga : Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

Sebagai informasi, merek Ace Hardware yang dikabarkan akan dibawa MAPI ke Tanah Air sebelumnya telah berkiprah melalui tangan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) d.h. PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES). Emiten peritel itu telah menjalankan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings sejak 1996.

Namun, ACES tidak lagi melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware dan berhenti memakai brand Ace Hardware lagi pada akhir 2024. ACES kemudian mengenalkan brand barunya AZKO sejak 1 Januari 2025. Nama baru AZKO kemudian akan mengganti merek sebelumnya, Ace Hardware Indonesia yang lisensinya telah berakhir.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
8 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
38 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju

Kisi-kisi Kebangkitan Mitra Adiperkasa (MAPI)

Kisi-kisi Kebangkitan Mitra Adiperkasa (MAPI)

OJK Catat 53% Emiten Bukukan Pertumbuhan Kinerja Semester I/2025

OJK Catat 53% Emiten Bukukan Pertumbuhan Kinerja Semester I/2025

Mitra Adiperkasa (MAPI) Bukukan Laba Bersih Rp960,92 Miliar Semester I/2025

Mitra Adiperkasa (MAPI) Bukukan Laba Bersih Rp960,92 Miliar Semester I/2025

PREMIUM WRAP-UP: Bisikan Anyar JP Morgan hingga BlackRock Serok HRUM

PREMIUM WRAP-UP: Bisikan Anyar JP Morgan hingga BlackRock Serok HRUM

Kinerja Kinclong Emiten Ritel 2024: AMRT, MAPI hingga ERAA

Kinerja Kinclong Emiten Ritel 2024: AMRT, MAPI hingga ERAA

Serbuan Rohana dan Rojali Kendurkan Target Penjualan Emiten ACES

Serbuan Rohana dan Rojali Kendurkan Target Penjualan Emiten ACES

Saham MAPI dan ACES Jadi Sorotan Saat Prospek Kebangkitan Sektor Ritel Masuki Semester II/2025

Saham MAPI dan ACES Jadi Sorotan Saat Prospek Kebangkitan Sektor Ritel Masuki Semester II/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo
Kurs
18 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia
Korporasi
24 menit yang lalu

Grup MAP (MAPI) Dikabarkan Akan Boyong Ace Hardware Kembali ke Indonesia

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham HEAL, INKP & SCMA

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Kian Dekati Level 8.000, Ini Kata Bos OJK Mahendra Siregar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025