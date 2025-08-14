Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Harga emas Antam 24 karat naik, 1 gram Rp1,933 juta, 0,5 gram Rp1,016 juta, Kamis (14/8/2025). Pajak PPh 22 berlaku untuk transaksi jual beli.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 09:34
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam 24 karat naik menjadi Rp1,93 juta per gram pada Kamis, 14 Agustus 2025.
  • Emas Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.016.500, naik Rp8.000 dari hari sebelumnya.
  • Penjualan kembali emas ke Antam dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemilik NPWP dan 3% untuk non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Kamis (14/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1,93 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.016.500.  

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.016.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp8.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Rabu (13/8/2025) Rp1.008.500

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.933.000 pada hari ini, naik Rp16.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.440.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.825.500.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.937.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.795.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp187.512.000.   

Emas ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp936.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.873.600.000.    

Baca Juga

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.    

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Kamis (14/8/2025) di Gerai Logam Mulia.

Ukuran

Harga

0,5 gram

Rp1.016.500

1 gram

Rp1.933.000

2 gram

Rp3.806.000

3 gram

Rp5.684.000

5 gram

Rp9.440.000

10 gram

Rp18.825.000

25 gram

Rp46.937.000

50 gram

Rp93.975.000

100 gram

Rp187.512.000

250 gram

Rp468.515.000

500 gram

Rp936.820.000

1.000 gram

Rp1.873.600.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Manuver Emiten Sri Prakash Lohia (INDR) Terjun ke Tambang Emas

Manuver Emiten Sri Prakash Lohia (INDR) Terjun ke Tambang Emas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

JP Morgan dan Goldman Sachs Kompak Kaget Harga Emas Bisa Meledak Jadi Segini

JP Morgan dan Goldman Sachs Kompak Kaget Harga Emas Bisa Meledak Jadi Segini

Harga Emas Menguat Terdorong Pelemahan Dolar AS

Harga Emas Menguat Terdorong Pelemahan Dolar AS

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Utak-atik Morgan Stanley di Saham MD Entertainment (FILM) Manoj Punjabi
Korporasi
3 menit yang lalu

Utak-atik Morgan Stanley di Saham MD Entertainment (FILM) Manoj Punjabi

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya
Emas
41 menit yang lalu

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Gerai Resmi & Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025