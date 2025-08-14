Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

Harga emas Antam 24 karat naik, 1 gram Rp1,933 juta, 0,5 gram Rp1,016 juta, Kamis (14/8/2025). Pajak PPh 22 berlaku untuk transaksi jual beli.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Kamis (14/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1,93 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.016.500.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.016.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp8.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Rabu (13/8/2025) Rp1.008.500

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.933.000 pada hari ini, naik Rp16.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.440.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.825.500.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.937.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.795.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp187.512.000.

Emas ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp936.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.873.600.000.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Kamis (14/8/2025) di Gerai Logam Mulia.