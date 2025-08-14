Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

Buyback emas Antam Kamis, 14 Agustus 2025, di harga Rp1.779.000/gram. PPh 22 dikenakan 1,5% untuk NPWP dan 3% tanpa NPWP pada transaksi di atas Rp10 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Buyback emas Antam hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025 ditetapkan pada level Rp1.779.000 per gram.

Harga buyback emas Antam ini naik Rp16.000 dibandingkan posisi sehari sebelumnya.

Dikutip dari kanal gerai resmi Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga beli kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025

Berat (gram) Taksiran Buyback PPH 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak 0,5 Rp 889.500 - - Rp 889.500 1 Rp 1.779.000 - - Rp 1.779.000 2 Rp 3.558.000 - - Rp3.526.000 5 Rp 8.895.000 - Rp10.000 Rp 8.885.000 10 Rp 17.790.000 Rp 267.000 Rp10.000 Rp 17.513.000 50 Rp 88.950.000 Rp 1.334.000 Rp10.000 Rp 87.606.000 100 Rp 177.900.000 Rp 2.669.000 Rp10.000 Rp 175.221.000 500 Rp 889.500.000 Rp13.343.000 Rp10.000 Rp876.147.000 1000 Rp1.779.000.000 Rp26.685.000 Rp10.000 Rp 1.752.305.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.