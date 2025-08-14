Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga emas Antam di Pegadaian turun ke Rp1.985.000/gram pada 14 Agustus 2025, dengan harga buyback Rp1.771.000/gram. Penurunan berlaku untuk semua pecahan.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 07:20
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
  • Harga emas Antam di Pegadaian pada Kamis, 14 Agustus 2025, turun menjadi Rp1.985.000 per gram dari sebelumnya Rp1.992.000.
  • Harga buyback emas di Pegadaian juga mengalami penurunan, menjadi Rp1.771.000 per gram.
  • Penurunan harga berlaku untuk semua pecahan emas, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, dan belum termasuk pajak serta biaya cetak.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Antam hari ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Pegadaian tercatat berada di level Rp1.985.000 per gram. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya yang dibanderol Rp1.992.000.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga buyback atau pembelian kembali emas berada di Rp1.771.000 per gram. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh pecahan mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Misalnya, emas 0,5 gram dijual Rp1.045.000 dengan buyback Rp885.000, sedangkan emas 100 gram dijual Rp192.419.000 dengan buyback Rp176.250.000.

Adapun untuk pecahan terbesar, 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual tercatat Rp1.922.616.000 dan harga buyback Rp1.753.824.000. 

Harga emas Antam di Pegadaian ini berlaku di seluruh gerai resmi, belum termasuk pajak dan biaya cetak yang berlaku.

Harga emas Antam per Kamis, 14 Agustus 2025 di Pegadaian:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.045.000 Rp885.000
1 Rp1.985.000 Rp1.771.000
2 Rp3.907.000 Rp3.542.000
3 Rp5.834.000 Rp5.313.000
5 Rp9.688.000 Rp8.855.000
10 Rp19.319.000 Rp17.711.000
25 Rp48.166.000 Rp44.062.000
50 Rp96.250.000 Rp88.125.000
100 Rp192.419.000 Rp176.250.000
250 Rp480.774.000 Rp438.456.000
500 Rp961.329.000 Rp876.912.000
1000 Rp1.922.616.000 Rp1.753.824.000

Sumber: Galeri 24, diakses Kamis, 14 Agustus 2025

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

