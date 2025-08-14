Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga emas Antam di Pegadaian turun ke Rp1.985.000/gram pada 14 Agustus 2025, dengan harga buyback Rp1.771.000/gram. Penurunan berlaku untuk semua pecahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan produksi Antam hari ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Pegadaian tercatat berada di level Rp1.985.000 per gram. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya yang dibanderol Rp1.992.000.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga buyback atau pembelian kembali emas berada di Rp1.771.000 per gram. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh pecahan mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Misalnya, emas 0,5 gram dijual Rp1.045.000 dengan buyback Rp885.000, sedangkan emas 100 gram dijual Rp192.419.000 dengan buyback Rp176.250.000.

Adapun untuk pecahan terbesar, 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual tercatat Rp1.922.616.000 dan harga buyback Rp1.753.824.000.

Harga emas Antam di Pegadaian ini berlaku di seluruh gerai resmi, belum termasuk pajak dan biaya cetak yang berlaku.