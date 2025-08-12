Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Turun Rp21.000 Hari Ini, Tebus Mulai dari Rp1,01 Juta

Harga emas Antam turun pada 12 Agustus 2025, dengan harga 0,5 gram Rp1.012.000 dan 1 gram Rp1.924.000. Harga buyback juga turun menjadi Rp1.770.000 per gram.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:07
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jakarta, Senin (2/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Selasa (12/8/2025), terpantau turun menjadi sebesar Rp1,92 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.012.500.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.012.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp10.500 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Senin (11/8/2025) Rp1.022.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.924.000 pada hari ini, turun Rp21.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.395.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.735.500.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.712.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.345.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp186.612.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp932.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.864.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.770.000 per gram, turun Rp21.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Selasa (12/8/2025).

Ukuran

Harga

0,5 gram

Rp1.012.000

1 gram

Rp1.924.000

2 gram

Rp3.788.000

3 gram

Rp5.657.000

5 gram

Rp9.395.000

10 gram

Rp18.735.000

25 gram

Rp46.712.000

50 gram

Rp93.345.000

100 gram

Rp186.612.000

250 gram

Rp466.265.000

500 gram

Rp932.320.000

1.000 gram

Rp1.864.600.000
 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

