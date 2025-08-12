Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Telkom Andalkan Spin Off Fiber Optik Rp150 Triliun untuk Pacu Pendapatan

Telkom Indonesia akan melakukan spin off bisnis fiber optik senilai Rp150 triliun ke TelkomInfra untuk meningkatkan pendapatan dan mengubah fokus bisnis.
Hendri T. Asworo
Hendri T. Asworo - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:54
Share
Pengendara motor melintas didepan gedung Telkom di Jakarta, Minggu (21/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Pengendara motor melintas didepan gedung Telkom di Jakarta, Minggu (21/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Telkom Indonesia berencana melakukan spin off bisnis fiber optik ke anak usaha TelkomInfra untuk meningkatkan pendapatan dari jasa sewa kabel serabut.
  • Nilai aset yang akan dilepas ke Fiber Co diperkirakan mencapai Rp150 triliun, dengan harapan dapat berkontribusi 15% terhadap pendapatan perseroan.
  • Pendapatan Telkom pada semester I/2025 turun 3,04% menjadi Rp73 triliun, sementara laba bersih menurun 6,68% menjadi Rp10,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. memprioritaskan aksi pelepasan (spin off) lini bisnis fiber optik untuk memompa pendapatan dari jasa sewa kabel serabut tersebut.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra menyampaikan Telkom harus mengubah paradigma bisnis dari yang konvensional menjadi jasa penyedia layanan sektor telekomunikasi.

“Dulu Telkom sebagai raja, menguasai 60% bisnis telekomunikasi seluler dengan backbone Telkomsel, sekarang kita sekitar 45%-47% [ponsel],” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Senin (11/10/2025).

Menurutnya, orientasi bisnis perlu diubah dengan melihat perkembangan industri telekomunikasi saat ini. Emiten yang memiliki kode saham TLKM itu akan mendorong bisnis utama dari operator (operated holding) menjadi perusahaan strategis (strategic company).

Oleh sebab itu, sambungnya, sebagai pemilik jaringan kabel terpanjang di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara, perseroan akan meningkatkan skala usaha di lini bisnis fiber optik.

Telkom tercatat memiliki jaringan kabel optik sepanjang 180.000 kilometer atau setara empat kali keliling bumi. Lini bisnis kabel optik itu akan dilepas ke anak usaha, PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TelkomInfra) atau Fiber Co.

Baca Juga

“Secara resmi spin off kita lakukan Desember 2023, tapi aset belum ditransfer, manajemen sudah diberikan. Jadi nanti ketiban aset sudah enggak kaget, siap lari,” katanya.

Angelo menilai pelepasan aset ini menjadi penting karena untuk mendorong pendapatan perseroan. Apalagi, lanjutnya, nilai aset yang dimiliki Fiber Co itu nanti setara dengan Rp150 triliun.

Selama ini, tuturnya, jaringan fiber optik hanya melayani produk grup Telkom. Dia berharap ke depan bisnis jasa fiber optik mampu berkontribusi sebesar 15% terhadap pendapatan perseroan.

Apakah setelah spin off perseroan akan melakukan pelepasan saham di lantai bursa (IPO) seperti anak usaha pengelola tower PT Mitratel Tbk? Angelo enggan menjawab.

“Belum bisa komentar. Unlocking, view action.”

Berdasarkan laporan keuangannya, TLKM membukukan pendapatan sebesar Rp73 triliun. Pendapatan ini turun 3,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp75,29 triliun. 

Pendapatan ini dikontribusi dari telepon sebesar Rp3,07 triliun dan interkoneksi Rp4,96 triliun. Lalu data, internet, dan jasa teknologi informatika senilai Rp44,25 triliun.

Kemudian pendapatan jaringan Rp1,84 triliun, IndiHome Rp13,25 triliun, dan layanan lainnya Rp4,14 triliun. 

Di saat yang sama, TLKM mencatatkan sejumlah beban, seperti operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi sebesar Rp19,7 triliun, penyusutan dan amortisasi Rp16,19 triliun, karyawan Rp8 triliun, interkoneksi Rp4,19 triliun, umum dan administrasi Rp3,3 triliun, serta pemasaran Rp1,53 triliun.

Lalu, laba usaha TLKM tercatat turun 8,01% menjadi Rp19,9 triliun pada semester I/2025 dari Rp21,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 

Adapun laba bersih TLKM turun 6,68% menjadi Rp10,9 triliun pada semester I/2025, dari sebelumnya Rp11,7 triliun secara tahunan atau year-on-year (YoY). 

Telkom Indonesia (Persero) Tbk. - TradingView

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hendri T. Asworo
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
7 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
37 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan

Akuisisi Infrastruktur Jadi Strategi MTEL Cetak Kinerja Rp4,59 Triliun

Akuisisi Infrastruktur Jadi Strategi MTEL Cetak Kinerja Rp4,59 Triliun

CCSI Gandeng Raksasa China Bikin Perusahaan Patungan Produksi Serat Optik

CCSI Gandeng Raksasa China Bikin Perusahaan Patungan Produksi Serat Optik

Balapan Capex Jumbo Telkom (TLKM), Indosat (ISAT), dan XL Axiata (EXCL) sepanjang 2024

Balapan Capex Jumbo Telkom (TLKM), Indosat (ISAT), dan XL Axiata (EXCL) sepanjang 2024

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)
Korporasi
11 menit yang lalu

Saham GOTO Tancap Gas Jelang Rilis Kinerja Keuangan Besok (13/8)

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya
Emas
16 menit yang lalu

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau
Bursa & Saham
22 menit yang lalu

Saham Kongsi Anthoni Salim & Toto Sugiri (DCII) Boyong IHSG ke Zona Hijau

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

Saham PP Presisi (PPRE) Sentuh ARA Usai Kontrak Baru Tumbuh 60%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025