Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 dibuka menguat ke 512,45, didorong saham BRPT, INKP, dan DSNG. IHSG juga naik ke 7.639,19 dengan 181 saham menguat.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:25
Share
Wisma Barito Pacific, kantor pusat PT Barito Pacific Tbk./barito-pacific.com
Wisma Barito Pacific, kantor pusat PT Barito Pacific Tbk./barito-pacific.com

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat seiring dengan penguatan IHSG. Indeks Bisnis-27 dibuka menguat terdorong saham-saham seperti BRPT, INKP, dan DSNG.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka menguat pada level 512,45. Indeks lalu bergerak di kisaran 509,19 hingga 512,88 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham yang dibuka di zona hijau, 5 saham stagnan, dan 12 saham lainnya dibuka di zona merah.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memimpin penguatan indeks dengan naik 7,56% atau 180 poin ke level Rp2.560. Selanjutnya, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 4,39% ke level Rp7.725.

Begitu juga dengan saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) yang menguat 0,69% ke level Rp1.455 per saham.

Emiten lainnya yang menguat di antaranya MIKA, HEAL, dan BMRI. Saham MIKA naik 0,41% ke harga Rp2.420, saham HEAL menguat 0,30% ke Rp1.670, dan saham BMRI naik 0,21% ke level Rp4.690.

Baca Juga

Barito Pacific Tbk. - TradingView

Sementara itu, saham-saham yang melemah dialami oleh AKRA, ANTM, dan KLBF. Masing-masing saham tersebut turun 2,68% untuk AKRA, melemah 1,9% untuk ANTM, dan turun 1,81% untuk AKRA.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada Jumat (8/8/2025) ke level 7.639,19. IHSG bergerak pada rentang level 7.600-7.648 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 181 saham menguat, 167 saham melemah, dan 232 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp13.715 triliun.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
3 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Kuat Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Kuat Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Tertekan Pelemahan Saham BBNI, BBCA & BRIS

Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Tertekan Pelemahan Saham BBNI, BBCA & BRIS

Saham AKRA, HEAL, hingga MYOR Tekan Indeks Bisnis-27 Dibuka Tergelincir

Saham AKRA, HEAL, hingga MYOR Tekan Indeks Bisnis-27 Dibuka Tergelincir

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
10 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)
Kurs
11 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN
Bursa & Saham
25 menit yang lalu

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025