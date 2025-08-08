Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 dibuka menguat ke 512,45, didorong saham BRPT, INKP, dan DSNG. IHSG juga naik ke 7.639,19 dengan 181 saham menguat.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat seiring dengan penguatan IHSG. Indeks Bisnis-27 dibuka menguat terdorong saham-saham seperti BRPT, INKP, dan DSNG.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka menguat pada level 512,45. Indeks lalu bergerak di kisaran 509,19 hingga 512,88 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham yang dibuka di zona hijau, 5 saham stagnan, dan 12 saham lainnya dibuka di zona merah.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memimpin penguatan indeks dengan naik 7,56% atau 180 poin ke level Rp2.560. Selanjutnya, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 4,39% ke level Rp7.725.

Begitu juga dengan saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) yang menguat 0,69% ke level Rp1.455 per saham.

Emiten lainnya yang menguat di antaranya MIKA, HEAL, dan BMRI. Saham MIKA naik 0,41% ke harga Rp2.420, saham HEAL menguat 0,30% ke Rp1.670, dan saham BMRI naik 0,21% ke level Rp4.690.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dialami oleh AKRA, ANTM, dan KLBF. Masing-masing saham tersebut turun 2,68% untuk AKRA, melemah 1,9% untuk ANTM, dan turun 1,81% untuk AKRA.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada Jumat (8/8/2025) ke level 7.639,19. IHSG bergerak pada rentang level 7.600-7.648 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 181 saham menguat, 167 saham melemah, dan 232 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp13.715 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.