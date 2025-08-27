Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Indeks Bisnis-27 dibuka turun 0,57% ke 529,71 pada 27/8/2025. Saham DSNG dan Himbara melemah, sedangkan ANTM dan UNTR menguat.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (27/8/2025). Saham konstituen indeks seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) melorot.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 0,57% ke level 529,71 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 527,25 hingga 530,49 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 17 saham yang mencatatkan pelemahan atau di zona merah, tujuh saham bergerak menguat, dan sisanya tiga saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja jeblok adalah DSNG, turun 2,54% pada pembukaan perdagangan hari ini.

Deretan saham bank pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara) yang juga konstituen indeks kompak melorot. Harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 1,98%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 0,96%, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 0,61%.

Baca Juga : Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang melemah yakni PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) turun 0,41%, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 0,44%, PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 0,46%, dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,45%.

Lalu, harga saham PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 1,44%, PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 0,48%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 0,76%, dan PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) turun 0,43%.

Selain itu, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 0,88%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 1,2%, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 2,37%, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 0,93%, dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 1,23%.

Sementara itu, sejumlah saham di indeks Bisnis-27 lainnya menguat yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,39%, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 0,36%, dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,93%.

Kemudian, harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,27%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 0,33%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 1,63%.

Terdapat pula sejumlah konstituen indeks Bisnis-27 yang bergerak stagnan pada pembukaan perdagangan hari ini yakni saham PT Astra Internasional Tbk. (ASII), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), serta PT Mayora Indah Tbk. (MYOR).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.