IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG dibuka naik 1,76% ke 7.623,50 pada 8/8/2025, didorong sentimen MSCI. Saham Prajogo Pangestu seperti CUAN dan PTRO aktif diperdagangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Jumat (8/8/2025) dibuka menguat ke level 7.623,50. Level harga pembukaan ini lompat 1,76% di tengah euforia rebalancing saham yang ditetapkan masuk ke dalam indeks acuan global MSCI .

Pada pembukaan perdagangan hari ini, deretan saham yang terkait Prajogo Pangestu menjadi yang teraktif diperdagangkan. Saham-saham dengan nilai transaksi tertinggi secara berurutan ditempati oleh CUAN yang resmi masuk ke dalam MSCI Global Standard Index. Ada juga saham MSCI Small Cap Index yakni PTRO.

Dua saham Prajogo Pangestu lainnya menyusul dengan nilai transaksi terbesar di BEI pagi ini yaitu BREN, CDIA, dan BRPT. Saham lain yang menjadi ajang jual beli investor adalah tambang minyak Happy Hapsoro RAJA, dan bank milik grup Djarum, BBCA.

Sementara itu, saham top gainers di IHSG pagi ini saat pembukaan meliputi PTRO, DSSA, CUAN. Tiga saham ini baru saja diumumkan oleh MSCI sebagai anggota baru dalam rebalancing Agustus 2025. Menyusul paling untung berikutnya adalah COIN, RAJA, BRPT, dan KPIG.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal, indikator Stochastic RSI saat ini sebenarnya sudah berada di area oversold dengan penurunan yang mulai melandai. MACD mengindikasikan berlanjutnya reversal dengan histogram negatif yang membesar. Tekanan volume jual juga mengalami kenaikan.

"Namun dengan masuknya beberapa saham ke dalam indeks MSCI diperkirakan menjadi faktor positif. IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 7.450-7.550," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas dalam risetnya pada Jumat (8/8/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.