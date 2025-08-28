Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025), didorong geliat saham ASII, BBCA hingga ANTM.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:43
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham konstituen indeks seperti ASII, BBCA hingga ANTM terpantau kompak bergeliat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.20 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,49% ke level 529,66 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 527,24 hingga 531,43 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 19 aham yang mencatatkan penguatan atau di zona hijau, enam saham bergerak melemah, dan sisanya dua saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja kinclong adalah saham ASII, naik 2,27% pada pembukaan perdagangan hari ini

Deretan saham bank jumbo yang juga konstituen indeks kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 0,67%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 0,24%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 0,21%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang menguat pada pembukaan perdagangan hari ini antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 0,44%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,01%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 1,10%.

Baca Juga

Harga saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) juga naik 0,69%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 0,96%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) naik 1,79%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,8%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,89%, dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) naik 1,94%.

Selain itu, harga saham PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) naik 0,87%, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 1,4%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 1,5%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) naik 0,63%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,1%.

Sementara, deretan saham di indeks Bisnis-27 tang melemah antara lain PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 0,87%, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) turun 0,47%, PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 0,48%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 2,37%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 0,6%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan
Premium
48 menit yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans
Premium
1 jam yang lalu

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
26 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus
Kurs
26 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM
Bursa & Saham
31 menit yang lalu

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025
Kurs
40 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond