Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham ASII, BBCA & ANTM Menggeliat

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham konstituen indeks seperti ASII, BBCA hingga ANTM terpantau kompak bergeliat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.20 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,49% ke level 529,66 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 527,24 hingga 531,43 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 19 aham yang mencatatkan penguatan atau di zona hijau, enam saham bergerak melemah, dan sisanya dua saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja kinclong adalah saham ASII, naik 2,27% pada pembukaan perdagangan hari ini

Deretan saham bank jumbo yang juga konstituen indeks kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 0,67%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 0,24%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 0,21%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang menguat pada pembukaan perdagangan hari ini antara lain PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 0,44%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,01%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 1,10%.

Harga saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) juga naik 0,69%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 0,96%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) naik 1,79%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,8%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,89%, dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) naik 1,94%.

Selain itu, harga saham PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) naik 0,87%, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) naik 1,4%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 1,5%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) naik 0,63%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,1%.

Sementara, deretan saham di indeks Bisnis-27 tang melemah antara lain PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 0,87%, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) turun 0,47%, PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 0,48%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 2,37%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 0,6%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.