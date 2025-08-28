Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

Dana asing mengalir ke pasar saham Indonesia didorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan BI rate. IHSG naik 5,42% dalam sebulan terakhir.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 23:45
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Dana asing telah mengalir deras ke pasar saham Indonesia setidaknya dalam sebulan perdagangan terakhir. Terdapat sejumlah faktor pendorong masuknya dana asing seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Kamis (28/8/2026) tercatat net sell asing senilai Rp278,76 miliar. Namun, dalam sebulan terakhir, pasar saham Indonesia justru membukukan net buy asing sebesar Rp9,76 triliun. Dengan aliran dana tersebut, posisi net sell asing sepanjang tahun berjalan 2025 (year to date/ytd) menyusut menjadi Rp49,82 triliun.

Sejalan dengan derasnya aliran dana asing, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 5,42% dalam sebulan terakhir dan ditutup di level 7.952,09 pada perdagangan hari ini. Bahkan, IHSG sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level 8.022,76 pada bulan ini.

Penggiat Pasar Modal Indonesia, Reydi Octa, menilai lonjakan net buy asing dalam sebulan terakhir cukup signifikan, meskipun secara ytd masih tercatat net sell.

"Artinya minat asing mulai tumbuh di IHSG, tapi belum cukup kuat disebut sebagai tren besar. Pendorong utamanya secara makro adalah ekspektasi penurunan suku bunga global, Bank Indonesia [BI] yang juga mulai menurunkan suku bunga, juga kinerja fundamental yang baik dari emiten-emiten besar," ujar Reydi kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, apabila momentum dovish dari The Fed dan BI terjaga, maka capital inflow berpotensi berlanjut.

Baca Juga

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai aliran dana asing juga terdorong oleh rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I/2025 yang mencapai 5,12%.

"Kinerja pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi mendorong optimisme bagi investor asing terhadap perekonomian ke depan," kata Nafan.

Ia menambahkan, pemerintah sejauh ini berhasil menjaga kinerja ekonomi melalui dorongan investasi sebagai penopang di tengah pelemahan konsumsi. Sektor-sektor yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga BI juga diperkirakan akan mendapat dorongan pemulihan pada semester II/2025 setelah bank sentral melonggarkan kebijakan moneter.

BI bulan ini telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 5%.

"Di sisa akhir tahun masih ada potensi penurunan suku bunga acuan BI satu hingga dua kali. Ini akan berdampak pada penurunan borrowing cost emiten," ujar Nafan.

Selain faktor domestik, sentimen global juga memberi dukungan, mulai dari meredanya tensi geopolitik hingga kebijakan tarif impor AS. Harapan terhadap langkah The Fed yang berpotensi menjalankan pelonggaran moneter turut memperkuat daya tarik pasar saham Indonesia bagi investor asing.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
2 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
3 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong
Bursa & Saham
27 menit yang lalu

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

SR023 Lebih Menarik dari Deposito, Midis Optimis Investor Antusias
Obligasi & Reksadana
37 menit yang lalu

SR023 Lebih Menarik dari Deposito, Midis Optimis Investor Antusias

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor
Obligasi & Reksadana
4 jam yang lalu

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd
Bursa & Saham
5 jam yang lalu

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate
Obligasi & Reksadana
5 jam yang lalu

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000