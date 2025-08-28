Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

Pasar saham Indonesia melonjak 5,42% dalam sebulan, dengan IHSG mencapai ATH. Saham BBRI, TLKM, dan ASII diborong asing, mencatat net buy Rp9,76 triliun.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:36
Share
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia naik 5,42% dalam sebulan, mencapai level tertinggi di 8.022,76.
  • Investor asing memborong saham Indonesia dengan net buy sebesar Rp9,76 triliun, termasuk saham BBRI, TLKM, dan ASII.
  • Kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia meningkat, didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga global dan kinerja fundamental yang baik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Indonesia mencatatkan kinerja kinclong setidaknya dalam sebulan perdagangan terakhir. Sejumlah saham seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Astra International Tbk. (ASII) pun diburu asing.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks harga saham gabungan (IHSG) menanjak 5,42% dalam sebulan ditutup di level 7.952,09 pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). IHSG pun sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high (ATH) pada bulan ini di level 8.022,76.

Pasar saham Indonesia pun mencatatkan masuknya dana asing dengan deras dalam sebulan perdagangan terakhir. Nilai beli bersih atau net buy asing di pasar saham Indonesia tercatat sebesar Rp9,76 triliun dalam sebulan.

Sejalan dengan aliran deras dana asing dalam sebulan ini, sejumlah saham menjadi incaran asing. BBRI misalnya mencatatkan net buy asing Rp3,1 triliun dalam sebulan.

Kemudian, saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) mencatatkan net buy asing sebesar Rp1,99 triliun dalam sebulan. Lalu, saham ASII mencatatkan net buy asing Rp1,56 triliun dalam sebulan.

Dua saham besutan taipan Prajogo Pangestu masing-masing PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) mencatatkan net buy asing Rp1,03 triliun dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mencatatkan net buy asing Rp819 miliar dalam sebulan.

Baca Juga

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus mengatakan saham-saham seperti BBRI, TLKM, dan ASII menjadi pilihan asing.

"Ini bisa menjadi indikator kepercayaan investor global terhadap perekonomian kita. Fokus investor tertuju pada saham-saham yang erat hubungan dengan pemulihan ekonomi seperti sektor perbankan UMKM, otomotif, dan telekomunikasi," ujar Angga, Kamis (28/8/2025).

Adapun, menurutnya secara keseluruhan pasar saham Indonesia masih dalam tren positif dengan dukungan fundamental domestik, inflow asing, dan sentimen kebijakan yang akomodatif.

Penggiat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa mengatakan net buy asing dalam sebulan terakhir adalah sebuah lonjakan yang signifikan. Artinya minat asing mulai tumbuh di IHSG tapi belum cukup kuat disebut sebagai tren besar. 

"Pendorong utamanya secara makro adalah ekspektasi penurunan suku bunga global, BI [Bank Indonesia] yang juga mulai menurunkan suku bunga, juga kinerja fundamental yang baik dari emiten-emiten besar," ujar Reydi.

Ke depannya jika momentum terjaga, The Fed dan BI tetap dovish, capital inflow bisa berlanjut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO
Premium
53 menit yang lalu

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati
Obligasi & Reksadana
38 menit yang lalu

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd
Bursa & Saham
58 menit yang lalu

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000