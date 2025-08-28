Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

IHSG gagal capai rekor tertinggi karena saham consumer turun, meski tetap di zona hijau. Sektor consumer cyclicals dan non-cyclicals melemah akibat lonjakan harga bahan baku.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:00
Share
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini urung mempertahankan rekor tertingginya (all-time high) pada level 8.022,76 pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (28/08/2025). Meski demikian, indeks berhasil bertahan di zona hijau pada level 7.952,09 pada penutupan. 

Tercatat, dalam perdagangan hari ini indeks IDXInfra tercatat menjadi satu-satunya yang berakhir di zona merah yakni turun -0,79% ke level 1.918,14. 

Pendorong terkuat pada perdagangan dalam dua sesi yakni emiten yang tergabung dalam IDXIndust sebesar 2,58% ke level 1.258,34. Sedangkan penguatan kedua terdapat pada emiten dalam IDXTechno yang mencapai 1,86% menjadi 10.596,10. 

Sedangkan secara tahun berjalan hingga Rabu (27/8/2025), indeks consumer cyclicals dan consumer non-cyclycals menjadi pengganjal laju IHSG. Dua sektor saham tersebut secara year to date turun 3,13% dan 2,39%, ketika sektor-sektor lain bertumbuh. Alhasil, IHSG pada penutupan pasar tertahan di 7.936,17.

Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer mengatakan emiten-emiten di sektor consumer non-cyclicals sepanjang tahun ini ada yang menghadapi masalah lonjakan harga bahan baku yang menggerus kinerja keuangan mereka.

"Kita harus lihat juga dari kinerja profit tiap emiten di mana ada kenaikan harga raw materials juga, seperti sawit dan sebagainya. Mungkin beberapa emiten terdampak dari sisi margin," ujarnya dalam forum Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga

IHSG. - TradingView

Sedangkan secara outlook, dia melihat dalam 12 bulan ke depan spending pemerintah bisa menjadi katalis positif seperti program makan bergizi gratis (MBG) ataupun belanja untuk pos-pos sosial lainnya.

Sementara untuk sektor consumer cyclicals yang notabene basis produknya merupakan secondary needs, Adrian menilai dampak melemahnya daya beli menjadi faktor yang berpengaruh.

"Kalau consumer cyclical sifatnya karena masyarakat lebih defensif sehingga wajar sektor ini mengalami underperformance tahun ini," ujarnya.

Sedangkan dalam kaitannya mendorong IHSG, menurutnya sektor consumer cyclicals masih butuh waktu yang lebih lama sampai ada turning point signifikan yang bisa mendongkrak laju saham-saham di sektor ini.

Ihwal potensi IHSG melanjutkan penguatan, Adrian melihat sejauh ini indeks pasar saham telah melaju cukup signifikan, terutama didorong oleh reli saham-saham yang justru di luar IDX30. Pada perdagangan hari ini, IHSG menguat 0,20% atau 15,91 poin ke level 7.942,09.

Selain itu, menurutnya pasar saham saat ini diuntungkan oleh era suku bunga rendah. Bank Indonesia kemungkinan tahun ini akan kembali memangkas BI Rate, sementara The Fed pada September nanti juga kemungkinan besar memangkas suku bunga. Kondisi ini membuat investor cenderung akan melirik saham dibanding instrumen investasi lainnya.

"Kalau kita melihat beberapa instrumen imbal hasilnya turun, seperti yield SBN 10 tahun sekarang di sekitar 6,3%, SRBI levelnya di sekitar 5,05%. Ini menyebabkan instrumen saham menjadi instrumen yang sangat menarik karena imbal hasil dari sisi yield dividennya di level hampir 6%," ungkapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO
Premium
53 menit yang lalu

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati
Obligasi & Reksadana
37 menit yang lalu

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd
Bursa & Saham
58 menit yang lalu

Saham Infra Ganjal Laju IHSG di ATH Hari Ini (28/8), Cyclicals dan Non-cyclycals Melambat Ytd

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

IHGS Sentuh Level 8.000: Saham BBRI, TLKM hingga ASII Diborong Asing

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Tips Cuan Investasi Saham dari Bos Mandiri Sekuritas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diminati

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

4

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000