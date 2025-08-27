Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 turun 0,87% ke 527,06, meski saham ANTM, BBCA, dan UNTR tetap menguat. IHSG naik 0,38% ke 7.936, dengan potensi penguatan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup pada zona merah pada perdagangan hari ini, Rabu (27/8/2025). Dalam perlambatan ini, saham-saham seperti ANTM, BBCA, hingga CTRA masih menguat.

Berdasarkan data Bursa, indeks kerja sama harian Bisnis Indonesia dengan BEI ini ditutup turun 0,87% atau 4,61 poin ke 527,06. Sebanyak 7 saham ditutup di zona hijau, sementara 18 saham melemah, dan 2 saham tidak berubah.

Jumlah saham yang diperjualbelikan hari ini mencapai 1,62 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp4,52 triliun. Indeks Bisnis-27 bergerak di rentang 525,51-530,66.

Konstituen Indeks Bisnis-27 yang menguat hari ini adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang menguat 2,78% ke Rp2.960, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menguat 0,61% ke Rp8.300, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,05% ke Rp2.290.

Berikutnya, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,47% ke Rp1.075, PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk. (INKP) naik 3,92% ke Rp7.950, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) naik 0,43% ke Rp2.310, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) menguat 1,63% ke Rp25.000.

Berbeda dengan BBCA, emiten perbankan di Indeks Bisnis-27 lainnya ditutup melemah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 1,98% ke Rp4.450, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. turun 0,96% ke Rp4.130, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 2,04% ke Rp4.800, dan PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 1,45% ke Rp2.720.

Saham lainnya yang ditutup pada zona merah antara lain adalah PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) turun 0,82% ke Rp1.215, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,32% ke Rp2.250, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 2,22% ke Rp5.500, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 1,13% ke Rp4.380.

Selain itu, ada PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang turun 4,17% ke Rp1.265, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 2,27% ke Rp2.150, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 2,35% ke Rp1.665, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 2,00% ke Rp2.450, hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 2,76% ke Rp3.170.

Pada perdagangan hari ini, Indeks Bisnis-27 melemah di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG ditutup di level 7.936, menguat 0,38% atau 30,42 poin.

Sebelumnya, Tim analis MNC Sekuritas dalam risetnya menjelaskan bahwa pelemahan IHSG pada perdagangan terakhir turut disertai dengan munculnya volume penjualan yang relatif tinggi.

Diperkirakan posisi IHSG berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam. Secara teknikal, hal itu mengisyaratkan IHSG masih memiliki ruang untuk menguat menguji 8.025-8.102.

"Namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831," papar Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (27/8/2025).